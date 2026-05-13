Amerikanka preminula u KBC-u Split, obitelj tvrdi: 'Ne možemo doći do dokumentacije'

Smrt 32-godišnje Amerikanke u Splitu izazvala je brojna pitanja, a njezina obitelj tvrdi da još uvijek ne zna što se točno dogodilo. Kako navodi Slobodna Dalmacija, Keaundra Michelle Derico preminula je 5. svibnja u KBC-u Split, svega nekoliko sati nakon što je zaprimljena u bolnicu u teškom stanju.

Prema informacijama koje je obitelj iznijela novinarki Vanni Šiško za Slobodnu Dalmaciju, mlada Amerikanka dan ranije boravila je na plaži i nije pokazivala znakove ozbiljne bolesti. Navodno je potom dobila visoku temperaturu i bolan osip, nakon čega je završila u splitskoj bolnici. Ubrzo je preminula, a kao službeni uzrok smrti navedena je nespecificirana sepsa, dok se u nalazu spominje i sumnja na meningitis.

Njezina sestra Tamesha Derkach tvrdi kako obitelj ne može dobiti jasne informacije o liječenju ni medicinsku dokumentaciju. Kako su rekli za Slobodnu Dalmaciju, komunikacija se sada uglavnom odvija preko američkog veleposlanstva u Zagrebu. - Ne možemo dobiti odgovore ni dokumentaciju. Sve ide preko ambasade, kazala je sestra preminule.

Obitelj je također zatražila obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. S druge strane, iz KBC Split poručili su kako su postupali prema pravilima struke i zakona. Navode da je pacijentica zaprimljena u izrazito teškom stanju, zbog čega je odmah prebačena na intenzivnu njegu, no unatoč svim pokušajima liječnika ubrzo je preminula. Iz bolnice su dodali i da su informacije davali isključivo osobi koju je sama navela kao kontakt.