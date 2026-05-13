Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 207
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OGLASILI SE IZ BOLNICE

Amerikanka preminula u KBC-u Split, obitelj tvrdi: 'Ne možemo doći do dokumentacije'

Split: Ispred KBC Split odrzan prosvjed podrske zdravstvenim radnicima
Miroslav Lelas/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
13.05.2026.
u 19:16

Obitelj je također zatražila obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti

Smrt 32-godišnje Amerikanke u Splitu izazvala je brojna pitanja, a njezina obitelj tvrdi da još uvijek ne zna što se točno dogodilo. Kako navodi Slobodna Dalmacija, Keaundra Michelle Derico preminula je 5. svibnja u KBC-u Split, svega nekoliko sati nakon što je zaprimljena u bolnicu u teškom stanju.

Prema informacijama koje je obitelj iznijela novinarki Vanni Šiško za Slobodnu Dalmaciju, mlada Amerikanka dan ranije boravila je na plaži i nije pokazivala znakove ozbiljne bolesti. Navodno je potom dobila visoku temperaturu i bolan osip, nakon čega je završila u splitskoj bolnici. Ubrzo je preminula, a kao službeni uzrok smrti navedena je nespecificirana sepsa, dok se u nalazu spominje i sumnja na meningitis.

Njezina sestra Tamesha Derkach tvrdi kako obitelj ne može dobiti jasne informacije o liječenju ni medicinsku dokumentaciju. Kako su rekli za Slobodnu Dalmaciju, komunikacija se sada uglavnom odvija preko američkog veleposlanstva u Zagrebu. - Ne možemo dobiti odgovore ni dokumentaciju. Sve ide preko ambasade, kazala je sestra preminule.

Obitelj je također zatražila obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. S druge strane, iz KBC Split poručili su kako su postupali prema pravilima struke i zakona. Navode da je pacijentica zaprimljena u izrazito teškom stanju, zbog čega je odmah prebačena na intenzivnu njegu, no unatoč svim pokušajima liječnika ubrzo je preminula. Iz bolnice su dodali i da su informacije davali isključivo osobi koju je sama navela kao kontakt.

Ključne riječi
bolest KBC Split Amerikanka

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Antifaṧist
Antifaṧist
19:36 13.05.2026.

Za razilku od USA nitko ih kod prijema nije pitao ima li osiguranje. Sad još i fantaziraju?!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!