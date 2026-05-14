Šokantan ruski zakon, Putin ima 14 dana da ga potpiše: Dobio je dozvolu za invaziju na strane zemlje

Ruski parlament je na sjednici odobrio zakon koji ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu omogućuje da naredi invaziju na strane zemlje. Prema zakonu, Moskva će imati zakonsko pravo slati trupe u inozemstvo kako bi zaštitila ruske građane koji su uhićeni, istraženi, suđeni ili na bilo koji način zlostavljani od strane stranih država, međunarodnih sudova i organizacija kojima Rusija ne pripada. "Zapadno pravosuđe pretvorilo se u represivni stroj za suzbijanje odluka koje se ne slažu s onima koje nameću europski dužnosnici. U tim okolnostima važno je učiniti sve kako bismo zaštitili naše građane u inozemstvu", rekao je Vjačeslav Volodin, predsjednik ruske Državne dume. Putin ima 14 dana da potpiše zakon, piše Politico.

Ove godine, razne europske obavještajne agencije označile su Rusiju kao izravnu prijetnju Zapadu i NATO-u. Obrambeni dužnosnici i zakonodavci EU-a strahuju da bi Kremlj mogao sljedećih godinu ili dvije smatrati idealnim vremenom za testiranje predanosti Zapada vojnom savezu. Taj će prozor ostati sve dok je Donald Trump u Bijeloj kući, a Europa još nije ojačala svoje vojne kapacitete, prema riječima trojice političara EU-a izravno upoznatih s raspravama, koje je Politico intervjuirao ranije ovog mjeseca. Moskva je djelomično opravdala svoju potpunu invaziju na Ukrajinu 2022. godine potrebom zaštite Ukrajinaca ruskog govornog područja, koje smatra sunarodnjacima. Kremlj je tvrdio da Kijev godinama krši njihova prava te i dalje zahtijeva vraćanje ruskog jezika i ruske crkve na državnu razinu u Ukrajini kao dio bilo kakvog mirovnog sporazuma.

Prošlog mjeseca ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da bi baltičke zemlje mogle postati sljedeća meta Moskve ako Ukrajina ne dobije dovoljnu podršku, upozorenje koje je Estonija kasnije odbacila .

Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu dronovima i projektilima. Jedna je osoba poginula, a 36 ih je ozlijeđeno, a 10 ljudi je spašeno ispod djelomično srušene zgrade. Timur Tkačenko, načelnik Vojne uprave grada Kijeva, rekao je da je jedna osoba poginula, a 29 ih je ozlijeđeno u glavnom gradu Ukrajine. U međuvremenu, još sedam je ozlijeđeno u Kijevskoj oblasti, uključujući dijete, izvijestila je Državna služba za hitne slučajeve . Nešto prije 1 sat ujutro, ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izdalo je nacionalnu zračnu uzbunu, upozoravajući da je Rusija lansirala bombardere MiG-31 te da je svaka regija u zemlji sada u opasnosti od napada balističkih raketa.

Tkačenko je kasnije upozorio da se mnogi ruski dronovi kreću prema glavnom gradu te da su raketni napadi također moguća prijetnja. Eksplozije su se čule u glavnom gradu Ukrajine, izvijestio je novinar Kyiv Independenta s terena u 3:08 ujutro po lokalnom vremenu, dok su mnogi sustavi protuzračne obrane radili na oborenju ruskih dronova. Prema izvjestiteljima s terena, u Kijevu se potom od 3:15 do 3:20 ujutro po lokalnom vremenu čulo nekoliko eksplozija balističkih projektila. Dodatne eksplozije balističkih raketa čule su se u 3:44 ujutro po lokalnom vremenu, izvijestili su novinari na terenu. Kličko je izvijestio da su krhotine drona pale na poslovnu zgradu, parkiralište, a požar je izbio u 12-katnoj stambenoj zgradi nakon što ju je pogodilo krhotina drona u okrugu Obolonskyi . Lokalne vlasti izvijestile su da je pogođena i nedovršena 25-katnica.