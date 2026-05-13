Politika bez znanja više ne prolazi: Pokreće se Akademija političkog liderstva

Politika je oduvijek važna i često možemo čuti izreku da ako se ne bavimo politikom, ona će se baviti nama. Danas politika sve snažnije određuje gospodarske tokove, sigurnosne odnose i društvenu stabilnost, a pitanje političkog liderstva postaje jedno od ključnih pitanja suvremenog društva.

Od inflacije, geopolitičkih napetosti i energetske sigurnosti do upravljanja krizama i komunikacije pod pritiskom javnosti, političke odluke danas imaju neposredan utjecaj na svakodnevni život građana i funkcioniranje institucija. U takvim okolnostima sve se češće otvara pitanje tko su ljudi koji donose odluke, kako se oblikuju politički lideri i koje su kompetencije potrebne za upravljanje u vremenu neizvjesnosti. 'Upravo tim temama bavit će se polaznici nove generacije Akademije političkog liderstva Sveučilišta Algebra Bernays, koja će svečano biti predstavljena u četvrtak, 14. svibnja 2026. godine s početkom u 11 sati na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu', javili su iz Sveučilišta.

Program vodi Bianca Matković, koja iza sebe ima više od 16 godina iskustva rada u samom političkom vrhu te sudjelovanja u procesima političkog odlučivanja, strateškog upravljanja i javnog djelovanja na najvišim razinama državne vlasti. „Akademija političkog liderstva namijenjena je svima koji žele ozbiljno razumjeti način na koji politika danas funkcionira – bilo da već sudjeluju u političkim procesima ili tek razmišljaju o javnom angažmanu. Politika više ne može počivati isključivo na intuiciji ili popularnosti. Ona traži znanje, strateško razmišljanje, razumijevanje sustava, ali i sposobnost donošenja odluka pod pritiskom i u okolnostima stalnih promjena. Javnost često vidi samo političke funkcije i rezultate, no iza svakog ozbiljnog političara stoje godine rada, usavršavanja, komunikacijskih vještina i osobne odgovornosti“, istaknula je Matković.

Kako navode, povodom otvorenja bit će održana i panel rasprava na kojoj će istaknuti predstavnici politike, gospodarstva i javnog života govoriti o izazovima političkog liderstva u suvremenim okolnostima – od donošenja odluka pod pritiskom javnosti i odgovornosti javnih funkcija do razvoja kompetencija potrebnih za dugoročno i učinkovito upravljanje. Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Željko Turk, saborski zastupnik, gradonačelnik Grada Zaprešića i predsjednik Udruge gradova RH, Mišel Jakšić, saborski zastupnik i gradonačelnik Grada Koprivnice, Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke d.d., Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije i Marija Pejčinović Burić, bivša glavna tajnica Vijeća Europe.

„Akademija političkog liderstva osmišljena je kao program razvoja političkog liderstva, strateškog razmišljanja i odgovornog javnog djelovanja, namijenjen svima koji žele profesionalno razumjeti i djelovati unutar političkog prostora – zato pozivamo sve da promisle o tome gdje se vide dugoročno jer svi koji žele javno djelovati u budućnosti trebali bi se već danas upoznati s temama o kojima ćemo govoriti na Akademiji“, rekao je prof. dr. sc. Božo Skoko, prorektor Sveučilišta Algebra Bernays i jedan od programskih direktora Akademije političkog liderstva.

'Kroz deset modula polaznici će obrađivati teme funkcioniranja političkih institucija, geopolitike i međunarodnih odnosa, strateškog liderstva, upravljanja javnim sustavima i financijama, političke komunikacije, javnog nastupa, odnosa s medijima, kriznog komuniciranja te upravljanja političkim kampanjama i razumijevanja birača', objasnili su.

Poseban naglasak stavljen je na povezivanje teorije s konkretnim alatima i stvarnim političkim praksama. Predavači programa nisu isključivo akademski stručnjaci, već i aktualni i bivši političari, savjetnici, analitičari, komunikacijski stručnjaci i poslovni lideri različitih političkih opcija, čime se polaznicima omogućuje razumijevanje politike iz više perspektiva te razvoj vještina pregovaranja, strateškog promišljanja i donošenja odluka u uvjetima neslaganja i pritiska. Program počinje 2. listopada i izvodit će se na kampusu Sveučilište Algebra Bernays kroz deset modula koji će se održavati dva puta mjesečno, petkom i subotom, a upisi za novu generaciju polaznika već su otvoreni.