FOTO Potresne scene na Macelju: Hrvatska preuzela posmrtne ostatke 500 žrtava iz Slovenije
Predstavnici Hrvatske preuzeli su u srijedu na graničnom prijelazu Macelj posmrtne ostatke 500 hrvatskih žrtava iz vremena nakon završetka Drugog svjetskog rata, koje je Slovenija predala u sklopu prvog međudržavnog protokola primopredaje.
Primopredaja je organizirana pod okriljem Ministarstva hrvatskih branitelja, a ministar Tomo Medved poručio je kako je riječ o humanitarnom i civilizacijskom činu kojim se nakon 80 godina žrtvama osigurava dostojanstven ukop.
Medved je rekao da Hrvatska nakon 80 godina vraća posmrtne ostatke 500 Hrvata koje su partizanske jedinice pogubile u Sloveniji nakon završetka Drugog svjetskog rata, a ekshumirani su iz četiri masovne grobnice na lokacijama Trebče, Podstenice/Rugarski klanci, Košnica pri Celju i Cerklje ob Krki.
Istaknuo je kako je na temelju osobnih i vjerskih predmeta te odjeće nedvojbeno utvrđeno da je riječ o hrvatskim žrtvama, isključivo muškarcima, pretežito u dobi od 18 do 40 godina, među kojima ima i maloljetnika, te da su na svim posmrtnim ostacima vidljivi tragovi nasilne smrti.
„Mi smo kao generacija ostvarili san o samostalnoj i suverenoj Hrvatskoj, a sada izvršavamo našu moralnu obvezu prema onima koji su pogubljeni bez suda i bez presude, onima koji su desetljećima bili prešućivani i izbrisani iz javnog sjećanja", rekao je.
Bez istine i suočavanja s prošlošću nema zrele ni stabilne budućnosti, poručio je Medved dodavši kako prioritet njegova ministarstva i dalje ostaje rješavanje sudbina nestalih osoba iz Domovinskog rata.