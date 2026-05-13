Izraelska TV ismijala hrvatske predstavnice, Lelekice im oštro uzvratile: 'Uznemirujuće i bez empatije'

Hrvatske predstavnice na Eurosongu, članice grupe Lelek, svojim su moćnim nastupom i pjesmom "Andromeda" osigurale plasman u veliko finale, što je treći ulazak Hrvatske u završnicu natjecanja u posljednjih pet godina. Njihov vizualno i vokalno upečatljiv nastup, koji slavi žensku snagu i otpor, nije prošao nezapaženo diljem Europe, no jedna reakcija izazvala je pravi skandal. Izraelska javna radiotelevizija KAN na svom je službenom Instagram profilu objavila isječak nastupa hrvatskih predstavnica uz podrugljiv komentar na hebrejskom jeziku koji je aludirao na tetovaže na licima i rukama djevojaka. "Kad pretjeraš s tetovažama od kane u Eilatu", napisali su, referirajući se na popularno izraelsko ljetovalište, a u opisu objave dodali: "Baš pretjeruju." Komentar, koji je naizgled bio usmjeren na estetiku, izazvao je bijes eurovizijskih obožavatelja i same grupe Lelek jer je u potpunosti ignorirao duboku kulturnu i povijesnu simboliku koja stoji iza njihovog scenskog izgleda.

Reakcija hrvatskih predstavnica bila je brza i odlučna. Na svom Instagram profilu podijelile su snimku zaslona sporne objave i uputile oštru poruku izraelskom emiteru. "Uznemirile su nas komentari izraelske javne televizije KAN, u kojima su ismijane naša kultura i žrtve potlačenih katoličkih žena. Posebno je uznemirujuće ismijavati žene koje pjevaju o ženskoj boli i patnji, pritom pokazujući potpuni nedostatak empatije i poštovanja prema patnji drugih", poručile su članice grupe, jasno dajući do znanja da komentar nisu doživjele kao bezazlenu šalu, već kao duboko nepoštovanje. Njihova reakcija potaknula je lavinu podrške ispod originalne objave izraelske televizije, koja se ubrzo našla pod paljbom kritika. Brojni korisnici iz cijelog svijeta osudili su potez KAN-a, nazivajući ga neprofesionalnim i sramotnim za jednu nacionalnu televiziju.

Komentari obožavatelja bili su ispunjeni gnjevom i razočaranjem. "Ovo je toliko je***o odvratno. Izrael treba biti diskvalificiran, a KAN bi trebao izdati službenu ispriku Leleku i Hrvatskoj! Eurosong je slavlje kulture, a ne ismijavanje drugih!", glasio je jedan od komentara. Drugi su isticali licemjerje, pišući: "Smiješno je kako se žalite ako se netko šali na izraelsku izvedbu, ali u redu je kad se šališ o pjesmi koja ima divno i puno bolje značenje" te "Znači cijeli svijet mora poštovati Izrael, ali Izrael ne mora nikoga poštovati". Suočeni s ogromnim pritiskom javnosti, izraelski emiter je na kraju obrisao spornu objavu, no bez službene isprike.

Zanimljivo je da je Europska radiodifuzna unija (EBU) samo nekoliko dana prije incidenta uputila službeno upozorenje KAN-u zbog promotivnih videa u kojima se pozivalo na višekratno glasanje za njihovog predstavnika Noama Bettana, što ukazuje na obrazac kontroverznog ponašanja.

Ono što je komentar KAN-a učinilo posebno uvredljivim jest potpuni izostanak razumijevanja za duboko značenje koje tetovaže Lelekica nose. Naime, simboli na njihovim licima i rukama nisu samo scenski ukras, već posveta drevnom običaju "sicanja" ili "bocanja", tradicionalnom tetoviranju Hrvatica katolkinja u Bosni i Hercegovini. Ta je tradicija postala raširena tijekom višestoljetne osmanske vladavine, od 15. do 19. stoljeća, kao oblik otpora i očuvanja identiteta. U vremenima progona i nasilne asimilacije, djevojčice i mlade žene tetovirale su kršćanske simbole, najčešće križeve okružene solarnim i cvjetnim motivima, kako bi se zaštitile od odvođenja u hareme, prisilnih brakova i kako bi trajno obilježile svoju vjersku i nacionalnu pripadnost. Sicanje je bilo štit koji je doslovno spašavao živote i pričao priču o opstanku jednog naroda.

Upravo ta bolna povijest i ženska patnja čine srž pjesme "Andromeda". Stihovi poput "Nisu naše majke iznjedrile roblje" i "Sinovi naši nisu podanici" izravno govore o otporu tlačenju i borbi za slobodu. Pjesma je, kako su i same članice objasnile, posvećena katoličkim ženama iz Bosne i Hercegovine i njihovoj izdržljivosti koja se prenosila s generacije na generaciju. Scenskim nastupom, koji uključuje sicanje, grupa Lelek odaje počast svojim pretkinjama čija je žrtva utkana u njihovu umjetnost. Zbog toga je trivijaliziranje tih simbola i njihovo svođenje na "pretjerivanje s kanom" doživljeno ne samo kao neukusno, već i kao bešćutno ismijavanje duboke povijesne traume.