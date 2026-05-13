Trnjanski kresovi slave dan kad su srpske divizije pune bivših četnika oslobodile Zagreb

Ako vam trnjanski kresovi stvaraju nelagodu, to može biti samo zato što žalite poraz fašizma! U prijevodu – vi ste fašist! A znate što se radi s fašistima! SFSN! Ovih dana pročitao sam niz varijacija na tu temu. Nikom od tih nije na pamet palo zapitati se – a je li taj dan doista došla Sloboda? Može li se doista Dan pobjede u Amsterdamu, Parizu, Bruxellesu, Oslu doživjeti na isti način kao u Varšavi, Bratislavi, Tallinnu ili Zagrebu? Nož, jama, žica – osloboditelji su fašističkim metodama nastavili oslobođenje od imovine i života mjesecima, pa i godinama nakon rata.