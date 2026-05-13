© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Ivan Hrstić
Autor
Ivan Hrstić

Trnjanski kresovi slave dan kad su srpske divizije pune bivših četnika oslobodile Zagreb

Matija Habljak/PIXSELL
13.05.2026. u 21:40

Najveći relativizatori fašizma i danas su aktivistički antifašisti jer kad sve ideološke neprijatelje rutinski proglašavaš fašistima – onda na koncu nitko nije fašist

Ako vam trnjanski kresovi stvaraju nelagodu, to može biti samo zato što žalite poraz fašizma! U prijevodu – vi ste fašist! A znate što se radi s fašistima! SFSN! Ovih dana pročitao sam niz varijacija na tu temu. Nikom od tih nije na pamet palo zapitati se – a je li taj dan doista došla Sloboda? Može li se doista Dan pobjede u Amsterdamu, Parizu, Bruxellesu, Oslu doživjeti na isti način kao u Varšavi, Bratislavi, Tallinnu ili Zagrebu? Nož, jama, žica – osloboditelji su fašističkim metodama nastavili oslobođenje od imovine i života mjesecima, pa i godinama nakon rata.

fašizam trnjanski kresovi

slavenZadravec
22:24 13.05.2026.

Srpske divizije ??!? Jedinice srpskih nacionalista / fashista chetnika su bježale zajedno s ustashama (po pavelićevom odobrenju) probijajući se oružjem unatoč potpisanoj kapituulaciji. Dok su partizanske jedinice vraćale Hrvatskoj Istru, Dalmaciju Međimurje fashisticke jedinice su kršile ratno pravo odbijajući položiti oružje.

zvonimirkraljic98
22:08 13.05.2026.

Znate li da metoda utvrđivanja identiteta žrtava, kako je primijenjena na posmrtne ostatke koji su danas vraćeni iz Slovenije u Hrvatsku, ne postoji niti je priznata? Zašto bi Hrvatska trebala preuzeti posmrtne ostatke i pokopati ih pod hrvatskim zastavama, ako se slovenski povjesničari slažu da je više od polovice njih iskopano s mjesta gdje su partizani strijeljali zarobljene "Srbe"? To su slovenski žrtve. To je najodvratnija politika vladajućih.

ivo56ivo
22:25 13.05.2026.

To su autoru škrabotine i onima koji to objavljuju šapnuli Tuđman i Bobetko.

