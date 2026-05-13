Britanci pogriješili u gradnji ratnih brodova: Šteta skočila na stotine milijuna eura

Problemi u izgradnji novih ratnih brodova za britansku mornaricu izazvali su ozbiljne dodatne troškove i moguće nove odgode projekta vrijednog više milijardi funti. Kako piše The Telegraph, tvrtka Babcock International priznala je da su prva dva broda klase Type 31 sastavljena pogrešnim redoslijedom, zbog čega su morali naknadno obavljati složene i skupe prepravke. Britanska kraljevska mornarica planira pet novih fregata Type 31 koristiti kao okosnicu buduće flote. Brodovi će biti opremljeni helikopterima, projektilima, dronovima i brzim presretačima te će služiti za borbu protiv piratstva, krijumčarenja ljudi i u vojnim operacijama.

No, tijekom radova pojavili su se ozbiljni tehnički problemi. Iz Babcocka su u financijskom izvješću naveli kako su zbog promjena u dizajnu i ranijih pogrešaka tijekom gradnje morali provesti opsežne dodatne radove u završnim fazama projekta, što je značajno povećalo troškove. Najveći problemi otkriveni su na prvom brodu, HMS Venturer, ali dio istih pogrešaka ponovio se i na drugom brodu, HMS Active. Iako je prvotno bilo planirano da HMS Venturer uđe u službu još 2023. godine, rok je kasnije pomaknut na 2027., dok bi cijela flota trebala biti operativna početkom 2030-ih godina.

Kako navodi The Telegraph, iz kompanije zasad nisu željeli potvrditi hoće li novi problemi dodatno usporiti projekt. Ovaj slučaj predstavlja novi udarac za britansku mornaricu koja već neko vrijeme pokušava modernizirati zastarjelu flotu. Situaciju dodatno otežava činjenica da je prošlog tjedna iz aktivne službe povučena fregata HMS Iron Duke, pa mornarica trenutno raspolaže s tek pet aktivnih fregata Type 23.

Novi ratni brodovi Type 31 bit će dugi oko 137 metara, imat će posadu od stotinjak članova i moći razviti brzinu usporedivu s brzim motornim brodovima. Zbog relativno niske planirane cijene od oko 250 milijuna funti po brodu, dio kritičara prozvao ih je i “Lidl fregatama”. Dosad su u more već porinuti HMS Venturer i HMS Active, dok je za treći brod, HMS Formidable, postavljena kobilica, a započela je i gradnja četvrtog broda, HMS Bulldog.

Izvršni direktor Babcocka David Lockwood ranije je projekt opisivao kao dokaz uspješnog dizajna i kvalitete rada tvrtke, no novi troškovi dodatno su pogodili poslovanje kompanije. Ukupni gubici povezani s projektom Type 31 sada su premašili 300 milijuna funti. Tvrtka očekuje da će operativna dobit za prošlu financijsku godinu pasti sa 363 na 293 milijuna funti, iako su rezultati u nuklearnom i zrakoplovnom sektoru bili snažni. Babcock je još 2019. potpisao ugovor s britanskim Ministarstvom obrane po fiksnoj cijeni, što znači da kompanija sama snosi troškove svih prekoračenja budžeta.