Kristalna soda

Jedan proizvod vraća mekoću ručnicima: Samo ga ubacite u perilicu prije pranja

VL
Stephany Domitrović
13.05.2026.
u 08:00

Pristupačan i učinkovit proizvod održat će vaše ručnike mekima i nekoliko godina. Provjereno funkcionira!

Nakon nekog vremena i brojnih pranja ručnici postanu grubi, tvrdi i prestanu upijati vodu. S obzirom na to da grubi ručnici gube svoju funkciju i nisu ugodni na koži, mnogi posežu za raznim kućanskim trikovima i proizvodima kako bi im vratili staru mekoću. Kako biste izbjegli stvaranje sloja koji nastaje zbog nakupljanja ostataka omekšivača i deterdženta, potreban vam je samo jedan proizvod. Ovaj problem posebno je izražen kod ručnika koji se peru na nižim temperaturama ili se prečesto suše u zatvorenom prostoru bez dovoljno zraka.

Angela Patrone, novinarka koja često objavljuje savjete za održavanje kućanstva, tvrdi da je pronašla jednostavno rješenje uz pomoć kojeg su njezini ručnici ostali mekani i 10 godina nakon kupnje, prenosi Express. Iako je prije koristila alkoholni ocat za omekšavanje ručnika, s vremenom je prešla na kristalnu sodu jer je primijetila da ručnici nakon pranja ostaju mekši i čišći. Kristalnu sodu dodaje izravno u bubanj perilice zajedno s deterdžentom prije pranja ručnika. Ovaj sastojak razgrađuje naslage deterdženta, masnoća i ostataka omekšivača koji se s vremenom nakupljaju u vlaknima tkanine i uzrokuju da ručnici postanu grubi i „kruti”.

Ručnike je najbolje prati odvojeno od odjeće i posteljine kako se na njih ne bi lijepila vlakna drugih tkanina. Tijekom pranja odjeća često ispušta dlačice i sitna vlakna koja mogu ostati na ručnicima i učiniti ih manje mekanima. Također izbjegava korištenje omekšivača tijekom pranja ručnika jer smatra da on ostavlja sloj na tkanini koji dugoročno smanjuje mekoću i sposobnost upijanja vode. Za optimalne rezultate preporučuje pranje na 60 stupnjeva kako bi uklonila bakterije i tvrdokorne nečistoće, a nakon glavnog programa uključuje dodatno ispiranje kako bi se uklonili svi ostaci deterdženta iz vlakana. Nakon pranja ručnike je poželjno osušiti na svježem zraku i suncu jer tako, tvrdi, ostaju svježiji i mekši ili ih sušiti u zatvorenom prostoru pored odvlaživača zraka. 
pranje ručnika mekani ručnici kristalna soda trikovi za čišćenje

