VELIKI PREOKRET U ZAGREBU

Obrat na sudu: Djevojka koja je tulka Filipinca plakala. Pustili je pa opet priveli

Mateja Papić
13.05.2026.
u 14:12

Prema policiji, sada se više ne radi o prekršajnom djelu narušavanja javnog reda i mira, već se provjerava postoji li sumnja na kazneno djelo, nakon što je filipinski državljanin protiv nje podnio kaznenu prijavu.

Na Prekršajnom sudu u Zagrebu danas je došlo do obrata u slučaju 20-godišnje djevojke osumnjičene za fizički napad na filipinskog turista u središtu grada početkom svibnja. Postupak koji se vodio zbog narušavanja javnog reda i mira obustavljen je nakon što je policija povukla optužni prijedlog, a predmet je prebačen u nadležnost kaznene istrage, javlja Index.

Djevojka je ranije dovedena na sud zbog optužbi za prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te zbog neprijavljenog prebivališta. Međutim, tijekom ročišta predstavnik Policijske uprave zagrebačke naveo je da se odustaje od prekršajnog postupka jer je oštećeni naknadno podnio kaznenu prijavu. Sud je nakon toga donio odluku o odbijanju optužnog prijedloga te ukinuo istražni zatvor, čime je 20-godišnjakinja formalno puštena na slobodu. Domaći mediji navode i da je optužena djevojka plakala na hodnicima Suda.

No njezino puštanje bilo je kratkog vijeka. Policija ju je, prema dostupnim informacijama, ubrzo ponovno privela kako bi se nastavilo postupanje u okviru kaznene istrage koju preuzima nadležno državno odvjetništvo. Prema policiji, sada se više ne radi o prekršajnom djelu narušavanja javnog reda i mira, već se provjerava postoji li sumnja na kazneno djelo, nakon što je filipinski državljanin protiv nje podnio kaznenu prijavu.

Da podsjetimo, zagrebačka policija uhitila je jučer djevojku koja je početkom svibnja u centru grada tukla stranog državljanina, a uznemirujuća snimka tog događaja proširila se društvenim mrežama. Na snimci se čuje kako djevojka vrijeđa muškarca i optužuje ga te udara rukama i nogama. 'Je** ti B** mater, koga ćeš ti udarati, ha? Koga ćeš ti udarati', vikala je. Muškarac pritom ne uzvraća udarce. Prema pisanju Nacionala, djevojka je tvrdila da joj je mladić pokušao ukrasti torbicu, nakon čega je došlo do fizičkog obračuna. Prolaznici su mlako reagirali.

Oštećeni je ranije izjavio da je napadnut bez povoda te da je zadobio ozljede nakon što ga je nepoznata osoba udarila. Također je naveo da je nakon incidenta imao poteškoća s dobivanjem hitne medicinske pomoći te da je policiji naknadno dao detaljnu izjavu. Nakon objave snimke najavio je i da će se vratiti u Hrvatsku kako bi službeno pokrenuo kazneni postupak. Istraga se sada nastavlja u kaznenom okviru, a konačnu kvalifikaciju djela i eventualnu odgovornost utvrđivat će nadležno državno odvjetništvo.

tučnjava svađa Nasilje filipinac

Avatar bloodhound
bloodhound
14:26 13.05.2026.

Alapača koja psuje Boga, u suzicama? Oh, kme 😢

Tarantula
14:42 13.05.2026.

Plakala, kao i oni BBB u Grčkoj ili kao i onda dvojca sa Blajburga koja su jecala kako neće više ili nezaposleni kuhar koji je uzeo 400 eura rasplakao se na sudu, uglavnom djevojka može biti sretna da joj netko nije uzvratio u samoobrani jer bi joj momentalno reciklirao tu plastiku u čubama.

Navijač
14:23 13.05.2026.

Sudcu i policiji nije ništa psovala , niti ih napadala?

