FOTO Zovu ga 'bosanski Alcatraz': Pogledajte kako izgleda novi zatvorski kompleks vrijedan 10,6 milijuna eura

Direktor KPZ-a Sarajevo Munib Isaković danas je organizirao svečano otvorenje objekta C, smještenog u središnjem dijelu kompleksa, koji ima kapacitet za smještaj 300 zatvorenika. Ranije ove godine otvoren je i objekt B, predviđen za dodatnih 55 osoba lišenih slobode.
Svi radovi izvedeni su prema standardima Europske unije koji se primjenjuju na zatvorske objekte, a poseban naglasak stavljen je na sigurnost, energetsku učinkovitost, dugotrajnost materijala i funkcionalnost prostora.
Uprava KPZ-a za početak planira useljenje prvih 150 zatvorenika, dok će se kapacitet postupno popunjavati. Očekuje se kako će novi prostori značajno smanjiti pritisak na postojeće zatvorske kapacitete u Zenici, Tuzli, Mostaru i Orašju.