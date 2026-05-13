FOTO Zovu ga 'bosanski Alcatraz': Pogledajte kako izgleda novi zatvorski kompleks vrijedan 10,6 milijuna eura

Završen je projekt proširenja i opremanja Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) Sarajevo, a novi kompleks od danas je u funkciji punim kapacitetom.
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Riječ je o značajnom proširenju zatvorskih kapaciteta koje bi trebalo rasteretiti prenapučene pritvorske jedinice u više gradova Bosne i Hercegovine.
Direktor KPZ-a Sarajevo Munib Isaković danas je organizirao svečano otvorenje objekta C, smještenog u središnjem dijelu kompleksa, koji ima kapacitet za smještaj 300 zatvorenika. Ranije ove godine otvoren je i objekt B, predviđen za dodatnih 55 osoba lišenih slobode.
Kako piše Klix.ba, u sklopu cijelog projekta provedena je ukupno 41 javna nabava koja je obuhvatila različite faze izgradnje, nadzora, opremanja te infrastrukturnog uređenja zatvorskog kompleksa.
Izgradnju i opremanje objekta C, kao i upravne zgrade na Igmanu, financirala je delegacija Europske unije uz sufinanciranje iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 10,6 milijuna eura.
Svi radovi izvedeni su prema standardima Europske unije koji se primjenjuju na zatvorske objekte, a poseban naglasak stavljen je na sigurnost, energetsku učinkovitost, dugotrajnost materijala i funkcionalnost prostora.
Uprava KPZ-a za početak planira useljenje prvih 150 zatvorenika, dok će se kapacitet postupno popunjavati. Očekuje se kako će novi prostori značajno smanjiti pritisak na postojeće zatvorske kapacitete u Zenici, Tuzli, Mostaru i Orašju.
