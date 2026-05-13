Idućih dana stiže novo nevrijeme: Upaljeni su alarmi, pljuskova bi moglo biti posvuda

Foto: Luka Antunac/PIXSELL, DHMZ
Dora Taslak
13.05.2026.
u 23:37

Za petak su izdana upozorenja za cijelu zemlju. Alarmi su za osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju izdani zbog grmljavniskog nevremena, a za obalu zbog vjetra

Snažno nevrijeme poharalo je dio zemlje u utorak, a srijeda je bila relativno mirna. No, u nastavku tjedna očekuju se novi problemi. Prvi dio četvrtka bit će djelomice ili pretežno sunčano. Oblačnije će biti na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, mjestimice s kišom. Od sredine dana ponegdje su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito navečer i u noći na Jadranu i uz njega te u središnjim predjelima. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na sjevernom Jadranu puhat će umjereno do jako jugo i južni vjetar, navečer naglo u okretanju na jak jugozapadni. U Dalmaciji slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, od sredine dana jugo u postupnom jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 1 do 6 °C, na Jadranu od 9 do 14 °C. Najviša dnevna većinom između 16 i 21 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). 

Zbog mjestimice izraženijih pljuskova s grmljavinom, žuto upozorenje izdano je za zagrebačku, karlovačku, gospićku, riječku i splitsku regiju. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", ističe DHMZ. Osim toga, u gospićkoj je regiji upozorenje na snazi zbog mraza, a zbog vjetra je alarm upaljen za riječku regiju, zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te sjevernu i srednju Dalmaciju. 

U petak i subotu bit će promjenjivo oblačno i nestabilno uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izraženije, osobito na Jadranu i ponegdje uz njega te istoku zemlje, a pritom će oborina biti češća tijekom subote, ističe DHMZ. U nedjelju se još u prvom dijelu dana očekuje mjestimična kiša uglavnom na istoku, dok su poslijepodne vjerojatna češća sunčana razdoblja. Na Jadranu će prevladavati sunčano, a ponekog popodnevnog pljuska može biti u Istri i na krajnjem jugu. 

Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, uglavnom u gorju na udare moguće i jak, a u subotu će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni, u subotu će okretati na sjeverozapadni, najprije na sjevernom dijelu gdje će biti i bure, a do kraja dana sjeverozapadni će vjetar zapuhati i u Dalmaciji. Umjerenog, lokalno moguće i jakog sjeverozapadnog i sjevernog vjetra te bure bit će i u nedjelju. Temperatura će biti bez izraženije promjene. Za petak su izdana upozorenja za cijelu zemlju. Alarmi su za osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju izdani zbog grmljavniskog nevremena, a za obalu zbog vjetra. 

nevrijeme dhmz vremenska prognoza vrijeme

