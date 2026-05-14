Zdravlje iranske nobelovke Mohammadi ozbiljno narušeno, liječnici upozoravaju: Ne smije se vratiti u zatvor

Zdravlje iranske dobitnice Nobelove nagrade za mir Narges Mohammadi znatno se pogoršalo zbog napredovanja vaskularne bolesti, objavila je u srijedu njezina zaklada. Mohammadi, koja je bila u zatvoru u iranskom gradu Zandžanu, prebačena je u teheransku bolnicu u nedjelju. Medicinski tim koji liječi Mohammadi objavio je da je "dio središnjeg živčanog sustava u mozgu odgovoran za autonomnu kontrolu i preciznu regulaciju krvnog tlaka pretrpio funkcionalno oštećenje".

Pedesetčetverogodišnjakinja je trenutačno hospitalizirana, a njezini su liječnici naglasili da se "ne smije vratiti u zatvorsko okruženje zbog svoje fizičke nesposobnosti da izdrži daljnje stresne uvjete". Mohammadi je 2023. godine dobila Nobelovu nagradu za mir za svoju borbu protiv ugnjetavanja žena i smrtne kazne u Iranu, kao i za svoju predanost ljudskim pravima i slobodi. S obzirom na to da je bila zatvorena kad je dobila nagradu, u njezino su je ime primila njezina djeca.