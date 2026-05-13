Broj nezaposlenih pao ispod 65 tisuća, na razine na kojima je bio davne 1975. godine

Broj nezaposlenih evidentiranih u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje pao je ispod 65 tisuća, što je najniža razina nezaposlenosti u Hrvatskoj u pedeset godina. Posljednji put slične brojke zabilježene su 1974. i 1975. godine, ali u bitno drukčijim gospodarskim i demografskim okolnostima. Hrvatska je tada imala oko 4,5 milijuna stanovnika, snažnu industrijsku bazu i ubrzan rast zaposlenosti, dok danas ima približno 3,8 milijuna stanovnika, kronični nedostatak radne snage i gospodarstvo koje sve više ovisi o uvozu stranih radnika.



Od kraja prosinca, kada je bez posla bilo oko 86 tisuća osoba, broj evidentiranih nezaposlenih smanjen je četvrtinu. Istodobno se povećava i broj zaposlenih. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), krajem prosinca bilo je evidentirano 1,729 milijuna zaposlenih osoba, dok je krajem travnja njihov broj porastao na 1,758 milijuna. U samo četiri mjeseca zaposleno je oko 30 tisuća radnika, i to većinom u turizmu i na sezonskim poslovima.