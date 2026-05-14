NOĆNI NAPAD

FOTO Rusi dronovima i raketama zasuli Ukrajinu, pogođene stambene grade: 'Ljudi su pod ruševinama'

Russian drone and missile strike in Kyiv
Foto: GLEB GARANICH/REUTERS
1/23
VL
Autor
Matko Kreber/Hina
14.05.2026.
u 06:17

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke zapaljenih dijelova stambenih zgrada, no zasad nema službenih podataka o poginulima ili ozlijeđenima

Rusija je tijekom noći napala Kijev i druge dijelove Ukrajine dronovima i projektilima, pri čemu je oštećeno više zgrada u glavnom gradu, uključujući jednu stambenu zgradu koja se djelomično urušila, objavili su ukrajinski dužnosnici. Načelnik vojne uprave Kijeva Timur Tkačenko izjavio je da se dio stambene zgrade urušio u istočnoj gradskoj četvrti Darnickij te da bi ljudi mogli biti zatrpani pod ruševinama.

"Ljudi su pod ruševinama", napisao je Tkačenko na Telegramu, dodajući da su hitne službe su na putu prema mjestu događaja. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je o šteti u više dijelova grada, uključujući sjeverna predgrađa, gdje su ostaci drona pogodili dvije zgrade i izazvali požar u 12-katnom stambenom bloku.

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke zapaljenih dijelova stambenih zgrada, no zasad nema službenih podataka o poginulima ili ozlijeđenima. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da su ruski projektili tijekom noći bili usmjereni i na druge regije, uključujući Harkivsku, Sumsku i Černihivsku oblast na sjeveru zemlje te Poltavsku oblast u središnjoj Ukrajini.

Ruski dronovi i navođene bombe gađali su i istočne te južne dijelove zemlje. Dan ranije Rusija je tijekom dana dronovima napala ukrajinsku kritičnu infrastrukturu u zapadnim regijama zemlje, a u napadu je poginulo najmanje šest osoba, priopćili su ukrajinski dužnosnici.
SK
SkvikiZg
07:32 14.05.2026.

Još nisu u Moskvi ni cestu pomeli posle parade kak treba i Putin već krši primirje i ubija civile.

LP
ljerka.p2911
07:40 14.05.2026.

Zna se da je ranjena zvjer najgora

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
07:34 14.05.2026.

Neki dan, kada je prikazano kako ukrajinski dron udara u stambenu zgradu u Rusiji, reakcija je bila nikakva. Sada stižu osude sa svih strana. Najgora čovjekova mana je licemjerje i dvostruki standardi.

