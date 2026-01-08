Stoljeće star dogovor mogao bi zaustaviti Trumpa? Na putu mu stoji i jedna europska sila

Američki predsjednik Donald Trump želi se domoći Grenlanda, no to bi, zbog sporazuma sklopljenog prije više od 100 godina, mogao spriječiti Keir Starmer, britanski premijer. Otok je autonomni teritorij Danske, no čak i kada bi ga Danci pristali prodati, morali bi ga prvo ponuditi Ujedinjenom Kraljevstvu. Uvjet je to sporazuma sklopljenog 1917. godine, kada je SAD prvi put pokušao kupiti Grenland.

"Kada bi Trump pokušao kupiti Grenland, morao bi prvo pitati London. Ujedinjeno Kraljevstvo zahtijevalo je 1917. godine da ima prvo pravo kupnje ako se Grenland ikad bude prodavao", kazao je Tom Høyem koji je od 1982. do 1987. bio predstavnik Kopenhagena na Grenlandu. Sporazum je sklopljen kada je američki predsjednik Woodrow Wilson kupio Djevičanske otoke od Danske za 25 milijuna dolara. Kopenhagen je odbio prodati Grenland, a na dogovor je pristao samo ako Amerika potpiše priznanje da otok "jest i zauvijek će biti danski.“ Ujedinjeno Kraljevstvo tada je inzistiralo i na svom uvjetu, navodi Daily Mail.

Unatoč tom sporazumu, stručnjaci smatraju malo vjerojatnim da će britanska vlada iskoristiti stoljeće star dogovor. Također, malo je vjerojatno i da će Danska staviti Grenland na prodaju. Međutim, Trump je jasno naglasio kako "ne odustaje." Naime, on tvrdi da je Grenland ključan za nacionalnu sigurnost SAD-a i odbio je isključiti uporabu vojne sile da preuzme teritorij koji je dio Kraljevine Danske od 1814. godine.

Trump želi Grenland zbog njegove strateške lokacije i ogromnih neiskorištenih mineralnih resursa. Američki čelnik tvrdi da je kontrola Grenlanda vitalna za nacionalnu sigurnost Amerike u suprotstavljanju prijetnjama od Rusije i Kine. To je najkraći put od Europe do Sjeverne Amerike i važan je za američki sustav upozorenja na balističke projektile.

"Predsjednik Trump bio je jasan da je sigurnost Grenlanda važna za Sjedinjene Države jer Kina i Rusija ulažu značajna ulaganja diljem arktičke regije. Predsjednik je predan ne samo zaštiti američkih interesa na Arktiku već i radu s Grenlandom da osigura obostrani prosperitet za obje nacije", kazao je Brian Hughes, glasnogovornik američkog Vijeća za nacionalnu sigurnost. Grenlandska ministrica vanjskih poslova, Ane Lone Bagger, odgovorila je: "Otvoreni smo za posao, ali nismo na prodaju.“