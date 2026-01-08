Kancelar Merz mladim Ukrajincima: Ne dolazite u Njemačku, posvetite se domovini

Ministri vanjskih poslova Njemačke, Francuske i Poljske održali su jučer sastanak takozvanog Weimarskog trokuta, a formatom dominira tema podrške Ukrajini. Johann Wadephul, Jean-Noël Barrot i Radoslaw Sikorski sastali su se u Parizu, dan nakon što je Elizejska palača bila domaćin sastanka na vrhu "koalicije voljnih". Na sastanku su sudjelovali lideri više od 30 zemalja, kao i EU i NATO-a, a iskazana je namjera da Francuska, Velika Britanija i partnerske zemlje pošalju vojne postrojbe u Ukrajinu u slučaju mirovnog sporazuma s Rusijom.
