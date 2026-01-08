Naši Portali
WEIMARSKI TROKUT: RJEŠENJE UKRAJINE

Kancelar Merz mladim Ukrajincima: Ne dolazite u Njemačku, posvetite se domovini

Autor
Antonio Mandir
08.01.2026.
u 22:17

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović ponovio je jučer da Hrvatska neće slati svoje vojnike u Ukrajinu, dan nakon što je to naglasio i premijer Andrej Plenković

Ministri vanjskih poslova Njemačke, Francuske i Poljske održali su jučer sastanak takozvanog Weimarskog trokuta, a formatom dominira tema podrške Ukrajini. Johann Wadephul, Jean-Noël Barrot i Radoslaw Sikorski sastali su se u Parizu, dan nakon što je Elizejska palača bila domaćin sastanka na vrhu "koalicije voljnih". Na sastanku su sudjelovali lideri više od 30 zemalja, kao i EU i NATO-a, a iskazana je namjera da Francuska, Velika Britanija i partnerske zemlje pošalju vojne postrojbe u Ukrajinu u slučaju mirovnog sporazuma s Rusijom.

Kancelarov oprezni zaokret

Weimarski trokut primirje Merz Ukrajina

Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
23:27 08.01.2026.

Nisam vjerovao da je Merz toliko mudar. Dobro im je rekao. Svaka mu je ka' u Njegoša.

