Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 195
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
PROSVJEDI U IRANU

Bruxelles pod pritiskom: 'Šutnja EU potpuno je neprihvatljiva'

Protivnici iranskog režima prosvjeduju u Los Angelesu
Middle East Images/ABACA/ABACA
VL
Autor
Šimun Ilić
08.01.2026.
u 19:39

Prosvjedi, koji su počeli nezadovoljstvom zbog ekonomske krize, do utorka su već odnijeli najmanje 34 života prosvjednika i dvoje pripadnika državnih sigurnosnih snaga, dok je uhićeno najmanje 2.000 osoba, izvijestila je iranska organizacija za ljudska prava Hrana

Prosvjedi u Iranu, koji su u posljednjem tjednu 2025. eskalirali zbog teške gospodarske situacije, u kratkom roku prerastaju u otvoreni otpor protiv vjerskog i političkog vodstva zemlje. Međunarodna zajednica reagira s oštrim kritikama na postupke iranskih vlasti. Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul u četvrtak je putem društvene mreže X osudio “pretjeranu uporabu sile” protiv mirnih prosvjednika. “Mirno izražavanje mišljenja je njihovo pravo. Stoga osuđujem pretjerano nasilje nad prosvjednicima i pozivam iranske vlasti da poštuju svoje međunarodne obveze,” napisao je Wadephul.

Kako piše Politico, prosvjedi, koji su počeli nezadovoljstvom zbog ekonomske krize, do utorka su već odnijeli najmanje 34 života prosvjednika i dvoje pripadnika državnih sigurnosnih snaga, dok je uhićeno najmanje 2.000 osoba, izvijestila je iranska organizacija za ljudska prava Hrana. Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian u srijedu je apelirao na sigurnosne snage da ne koriste silu protiv prosvjednika.

Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola također je pružila podršku prosvjednicima. “Znamo da se promjena već događa. Ljudi u Iranu ne prosvjeduju, oni vrište. Europa ih čuje, svijet ih čuje, i oni će biti sve glasniji,” poručila je Metsola. Naglasila je da ponos i dostojanstvo iranskog naroda, koji želi izgraditi slobodnu i pravednu zemlju, može inspirirati generacije unutar Irana i širom svijeta.

Konzervativni njemački zastupnik Roderich Kiesewetter zatražio je odlučnije mjere EU, uključujući proširenje sankcija i uvrštavanje Islamske revolucionarne garde (IRGC) na popis terorističkih organizacija. “Vrijeme diplomatske suzdržanosti prema terorističkim mullahima mora završiti. Moramo prijeći s riječi na odlučnu akciju i govoriti jezikom koji režim razumije: čvrstoća i izolacija,” rekao je Kiesewetter. Francuski mediji izvijestili su da su iranski dužnosnici počeli podnositi zahtjeve za francuske vize za svoje obitelji, što je izazvalo dodatnu kritiku. “Nedopustivo je da djeca elite kupuju u Parizu dok njihovi očevi izdaju naloge za pucanje na vlastiti narod. Potrebna je hitna zabrana viza,” dodao je njemački političar.

Shahin Gobadi, član inozemne komisije Iranskog nacionalnog vijeća otpora, složio se s potrebom da Revolucionarna garda bude uvrštena na popis terorističkih organizacija EU i kritizirao Bruxelles zbog šutnje. “Odgovor EU, posebno šutnja, potpuno je neprihvatljiv,” rekao je Gobadi.

Sjedinjene Države također su reagirale. Predsjednik Donald Trump prošli je tjedan upozorio Teheran da će SAD “priskočiti u pomoć” ako iranske vlasti nastave “ubijati mirne prosvjednike”. Situacija u Iranu otežana je i djelomičnim prekidom interneta, izvijestila je organizacija Netblocks. Iranovo veleposlanstvo pri EU u Bruxellesu nije odmah odgovorilo na upit medija.
Ključne riječi
Teheran prosvjedi Iran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!