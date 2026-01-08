Bruxelles pod pritiskom: 'Šutnja EU potpuno je neprihvatljiva'

Prosvjedi u Iranu, koji su u posljednjem tjednu 2025. eskalirali zbog teške gospodarske situacije, u kratkom roku prerastaju u otvoreni otpor protiv vjerskog i političkog vodstva zemlje. Međunarodna zajednica reagira s oštrim kritikama na postupke iranskih vlasti. Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul u četvrtak je putem društvene mreže X osudio “pretjeranu uporabu sile” protiv mirnih prosvjednika. “Mirno izražavanje mišljenja je njihovo pravo. Stoga osuđujem pretjerano nasilje nad prosvjednicima i pozivam iranske vlasti da poštuju svoje međunarodne obveze,” napisao je Wadephul.

Seit Tagen gehen Menschen in #Iran auf die Straße. Ihre Meinung friedlich zu vertreten, ist ihr Recht! Ich verurteile daher exzessive Gewaltanwendung gegen friedliche Demonstranten und fordere die iranischen Machthaber auf, sich an die internationalen Verpflichtungen zu halten. — Johann Wadephul (@AussenMinDE) January 8, 2026

Kako piše Politico , prosvjedi, koji su počeli nezadovoljstvom zbog ekonomske krize, do utorka su već odnijeli najmanje 34 života prosvjednika i dvoje pripadnika državnih sigurnosnih snaga, dok je uhićeno najmanje 2.000 osoba, izvijestila je iranska organizacija za ljudska prava Hrana. Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian u srijedu je apelirao na sigurnosne snage da ne koriste silu protiv prosvjednika.

Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola također je pružila podršku prosvjednicima. “Znamo da se promjena već događa. Ljudi u Iranu ne prosvjeduju, oni vrište. Europa ih čuje, svijet ih čuje, i oni će biti sve glasniji,” poručila je Metsola. Naglasila je da ponos i dostojanstvo iranskog naroda, koji želi izgraditi slobodnu i pravednu zemlju, može inspirirati generacije unutar Irana i širom svijeta.

Konzervativni njemački zastupnik Roderich Kiesewetter zatražio je odlučnije mjere EU, uključujući proširenje sankcija i uvrštavanje Islamske revolucionarne garde (IRGC) na popis terorističkih organizacija. “Vrijeme diplomatske suzdržanosti prema terorističkim mullahima mora završiti. Moramo prijeći s riječi na odlučnu akciju i govoriti jezikom koji režim razumije: čvrstoća i izolacija,” rekao je Kiesewetter. Francuski mediji izvijestili su da su iranski dužnosnici počeli podnositi zahtjeve za francuske vize za svoje obitelji, što je izazvalo dodatnu kritiku. “Nedopustivo je da djeca elite kupuju u Parizu dok njihovi očevi izdaju naloge za pucanje na vlastiti narod. Potrebna je hitna zabrana viza,” dodao je njemački političar.

Shahin Gobadi, član inozemne komisije Iranskog nacionalnog vijeća otpora, složio se s potrebom da Revolucionarna garda bude uvrštena na popis terorističkih organizacija EU i kritizirao Bruxelles zbog šutnje. “Odgovor EU, posebno šutnja, potpuno je neprihvatljiv,” rekao je Gobadi.

Sjedinjene Države također su reagirale. Predsjednik Donald Trump prošli je tjedan upozorio Teheran da će SAD “priskočiti u pomoć” ako iranske vlasti nastave “ubijati mirne prosvjednike”. Situacija u Iranu otežana je i djelomičnim prekidom interneta, izvijestila je organizacija Netblocks. Iranovo veleposlanstvo pri EU u Bruxellesu nije odmah odgovorilo na upit medija.