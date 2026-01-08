Rusi započeli masovne napade na Ukrajinu, ciljaju Kijev i Lavov: Sumnja se da koriste rakete Orešnik

Velike eksplozije čule su se u Kijevu i Lavovu tijekom noći nakon što je Rusija 8. i 9. siječnja pokrenula veliki napad raketama i dronovima diljem Ukrajine. U Kijevu su eksplozije prijavljene oko 23:45 po lokalnom vremenu kada su se aktivirali sustavi protuzračne obrane, javljaju lokalne vlasti. Ranije su zračne snage upozorile na prijetnju balističkim projektilima i izvijestile o bespilotnim letjelicama koje se kreću prema glavnom gradu. Dron se srušio u blizini stambene zgrade u kijevskom okrugu Darnytskij, izvijestio je gradonačelnik Vitalij Kličko u 23:56 sati po lokalnom vremenu. Upozorio je na oko 15 dronova iznad glavnog grada. Lokalni mediji izvijestili su da je Rusija možda izvela zračne napade hipersoničnim projektilima Orešnik, koji mogu doseći brzinu od 12.300 kilometara na sat.

Eksplozije su također prijavljene u Lavovu, najzapadnijem većem gradu Ukrajine, rekao je gradonačelnik Andrij Sadovij. Prema lokalnim vlastima, navodno je meta bila kritična infrastruktura, piše Kyiv Independent. Ranije tijekom dana, predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija planira masovni napad diljem Ukrajine. "Postoje informacije da bi se večeras mogao dogoditi još jedan masovni ruski napad. Vrlo je važno obratiti pozornost na zračne uzbune danas i sutra i uvijek ići u skloništa. Rusi se nisu nimalo promijenili. Pokušavaju iskoristiti ovo vrijeme", rekao je Zelenski. Unatoč tekućim mirovnim pregovorima, Rusija je nastavila bombardiranje Ukrajine, često ciljajući energetsku infrastrukturu u nastojanju da cijele regije uroni u tamu dok Ukrajinci podnose niske zimske temperature. Kao rezultat nedavnih ruskih napada, više od milijun ljudi u Dnjepropetrovskoj oblasti ostalo je bez vode i grijanja od jutra 8. siječnja.