Američki Senat glasao za obuzdavanje Trumpovih vojnih ovlasti u Venezueli

Američki Senat je u četvrtak dao zeleno svjetlo rezoluciji koja bi spriječila predsjednika Donalda Trumpa da odlučuje o daljnjim vojnim akcijama protiv Venezuele bez odobrenja Kongresa dok je Trump rekao da bi američki nadzor nad zemljom mogao potrajati godinama. Senat je s 52 glasa 'za' i 47 'protiv' usvojio proceduralne mjere za pomicanje rezolucije o vojnim ovlastima u iduću fazu zakonodavnog postupka, pri čemu je nekoliko Trumpovih kolega iz Republikanske stranke zajedno sa svim demokratima podržalo mjeru. Trump je ranije u intervjuu za New York Times objavljenom u četvrtak rekao da bi Sjedinjene Američke Države mogle godinama nadzirati Venezuelu i kontrolirati njene prihode od prodaje nafte. Kako bi mjera Senata postala zakon, najprije treba savladati mnoge prepreke.

Treba biti izglasana u Zastupničkom domu, kojim također upravljaju Trumpovi republikanci. A čak i ako ju usvoje oba doma Kongresa, oba će trebati i dvotrećinsku većinu kako bi poništili veto koji će Trump vjerojatno uložiti. Ipak, ona predstavlja rijedak znak otpora republikanaca u Kongresu prema Trumpu u Bijeloj kući. "Republikanci bi se trebali sramiti senatora koji su upravo zajedno s demokratima glasali u pokušaju da oduzmu naše ovlasti da se borimo i branimo Sjedinjene Američke Države", napisao je Trump u objavi na društvenoj mreži.

Oslobađanje zatvorenika



U međuvremenu, predsjednik venezuelskog parlamenta Jorge Rodriguez je u četvrtak rekao da će značajan broj stranih i venezuelskih zatvorenika tijekom dana biti pušten na slobodu. Oslobađanja, koja je u više navrata tražila oporba u zemlji, predstavljaju gestu mira, kazao je Rodriguez, dodajući da je riječ o unilateralnom postupku koji nije dogovoren ni s kojom drugom stranom. Lokalna skupina za ljudska prava Foro Penal procjenjuje da su u zemlji 863 politička zatvorenika, uključujući političare, aktiviste za ljudska prava, prosvjednike uhićene nakon osporenih izbora 2024. i novinare.