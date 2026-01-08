Viktor Medveščuk, bliski saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, oštro je upozorio da zajednička deklaracija potpisana u Parizu između Francuske, Velike Britanije i Ukrajine vodi svijet prema Trećem svjetskom ratu. Deklaraciju su 6. siječnja u Parizu potpisali francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na summitu "Koalicije voljnih". Dokument predviđa raspoređivanje multinacionalnih snaga u Ukrajini nakon eventualnog primirja ili mirovnog sporazuma s Rusijom, uključujući uspostavu vojnih hubova i zaštićenih skladišta za oružje i opremu. Cilj je osigurati Ukrajini dugoročne sigurnosne garancije, odvratiti Rusiju od budućih napada i podržati obrambene potrebe Kijeva, uključujući održavanje vojske od 800.000 vojnika. Na summitu su bili prisutni i američki izaslanici, uključujući Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, koji su prenijeli podršku predsjednika Donalda Trumpa ovim mjerama, s naglaskom da će SAD voditi nadzor nad primirjem.

Medvedčuk, lider pokreta "Druga Ukrajina", opisao je deklaraciju kao "veliku političku provokaciju". "Deklaracija o namjeri raspoređivanja multinacionalnog kontingenta u Ukrajini nakon završetka sukoba može se vidjeti samo kao velika politička provokacija usmjerena na to da se ovaj sukob ne okonča i time stvore svi potrebni preduvjeti za vođenje svijeta u Treći svjetski rat", napisao je Medvedčuk, vođa oporbenog pokreta Druga Ukrajina, prenijela je u srijedu ruska novinska agencija TASS, javlja Newsweek. "Ova buka političkih impotenata koji su poludjeli od oholosti mogla bi skupo koštati cijeli svijet", dodao je. Rusko ministarstvo vanjskih poslova i drugi dužnosnici, uključujući ministra Sergeja Lavrova, osudili su planove kao eskalaciju koja povećava rizik od izravnog sukoba Rusije i NATO-a. Rusija tradicionalno odbija prisutnost stranih trupa u Ukrajini, a neriješena teritorijalna pitanja dodatno kompliciraju situaciju.

Viktor Medvedčuk, ukrajinski oligarh i političar, već dva desetljeća je odani saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina. Njihove veze nadilaze politiku: zajedno su ljetovali u Putinovoj rezidenciji u Sočiju i Medvedčukovoj vili na Krimu, a Putin je kum Medvedčukovoj kćeri.

Medvedčuk je godinama vodio proruske stranke u Ukrajini, čak i nakon ruske aneksije Krima 2014. i rata u Donbasu. Bio je ključni pregovarač u razmjenama zarobljenika i smatran "glavnim sugovornikom" Kremlja u Kijevu. Bivši ruski dužnosnici kažu da je Kremlj u njemu vidio legitiman kanal za budući utjecaj u Ukrajini.

Neki analitičari tvrde da je Putinova invazija na Ukrajinu 2022. djelomično motivirana osobnom osvetom: Ukrajina je zatvorila Medvedčukove proruske TV postaje, oduzela imovinu njegovoj obitelji i stavila ga u kućni pritvor zbog optužbi za izdaju. Putin je to nazvao "potpunim čišćenjem političkog polja". Neposredno prije rata, američke obavještajne službe tvrdile su da je Kremlj planirao postaviti Medvedčuka na čelo marionetske vlade u poslijeratnoj Ukrajini. Početkom invazije, Medvedčuk je pobjegao iz kućnog pritvora u Kijevu, što je izazvalo spekulacije o intervenciji ruskih specijalnih snaga. Međutim, ubrzo je ponovno uhićen, dajući Ukrajini adut za pregovore. Predsjednik Volodimir Zelenski javno je predložio razmjenu. U rujnu 2022. Medvedčuk je razmijenjen za ukrajinske zarobljenike, preselio se u Rusiju. Tamo je izgubio ukrajinsko državljanstvo, ali ostao aktivan: vodi platformu Druga Ukrajina (Another Ukraine), optuženu za širenje dezinformacija.

Podsjetimo, medijske naslovnice punila je vijest da je jahta Royal Romance na prisilnom vezu u splitskoj ratnoj luci Lora. Na ovu luksuznu jahtu primijenjene su mjere ograničenja raspolaganja imovinom na temelju Zakona o mjerama ograničavanja. Prije dolaska u Split, jahta je bila blokirana u Trogiru. Odvjetnici koji zastupaju ruskog biznismena Alekseja Inkina i tvrtku Lanelia Holdings traže njezin povrat i odštetu od 35 milijuna eura. Tvrdili su tada da se na Inkina ne primjenjuju blokade ruske imovine od strane članica EU. Kako su tada kazali, jahta više nije bila u vlasništvu Viktora Medvedčuka. Dodali su da je Medvedčuk 2021. godine prodao jahtu tvrtki Lanelia Holdings. Stalna skupina za primjenu i praćenje provedbe mjera ograničavanja djelovanja kojima se ugrožava suverenitet Ukrajine utvrdila da je Royal Romance uistinu vlasništvo Viktora Medvedčuka. Zbog ovog zaključka jahta je zamrznuta pa će prodaja plovila čija je vrijednost procijenjena na više od 180 milijuna eura morati pričekati. Odlukom Stalne skupine utvrđena je povezanost Lanelia Holdingsa s Medvedčukom, kao i zamrzavanje svih sredstava i gospodarskih izvora na području Republike Hrvatske koji pripadaju ili su pod kontrolom te kompanije. Skupina je analizirala dokumentaciju prema kojoj je utvrđeno da je Lanelia Holdings jahtu kupila od kompanije Fregata Marine neposredno nakon Uredbe predsjednika Ukrajine kojom su Medvedčuku i njegovoj supruzi Oksani izrečene sankcije.