Iran u potpunom kaosu: Tisuće prosvjednika uhićeno, prekinut internet, Trump prijeti intervencijom

U srijedu je na nekoliko lokacija u Iranu došlo do nasilnih sukoba između protuvladinih prosvjednika i sigurnosnih snaga, dok val nemira izazvan ekonomskom krizom u zemlji traje već 11. dan. Iranska novinska agencija Fars, bliska Revolucionarnoj gardi, izvijestila je da su naoružane osobe u jugozapadnom gradu Lordeganu ubile dvojicu policajaca. Videozapisi objavljeni na društvenim mrežama prikazuju napet sukob između prosvjednika i sigurnosnih snaga, uz zvuk pucnjave u pozadini. Na snimkama iz nekoliko drugih područja, čini se da sigurnosne snage pucaju iz oružja i koriste suzavac prema mnoštvu prosvjednika, od kojih neki bacaju kamenje. Prosvjedi su se do sada proširili na 111 gradova i mjesta u svih 31 pokrajina, prema američkoj novinskoj agenciji aktivista za ljudska prava (HRANA). Izviješteno je da je tijekom nereda ubijeno najmanje 34 prosvjednika i četiri pripadnika sigurnosnih snaga, te da je uhićeno 2200 prosvjednika. BBC Persian je potvrdio smrt i identitet 21 osobe, dok su iranske vlasti izvijestile o smrti pet pripadnika sigurnosnih snaga.

🚨BREAKING: Protests in Iran are escalating: many parts are being set on fire in protest against the regime. pic.twitter.com/kqSZZl86LK — Eli Afriat 🇮🇱🎗 (@EliAfriatISR) January 8, 2026

Prosvjedi su započeli 28. prosinca, kada su trgovci izašli na ulice glavnog grada Teherana kako bi izrazili svoj gnjev zbog još jednog naglog pada vrijednosti iranske valute, rijala, u odnosu na američki dolar na otvorenom tržištu. Rial je pao na rekordno nisku razinu u protekloj godini, a inflacija je porasla na 40% jer sankcije zbog iranskog nuklearnog programa pritišću gospodarstvo koje je također oslabljeno lošim upravljanjem vlade i korupcijom. Sveučilišni studenti su se ubrzo pridružili prosvjedima i oni su se počeli širiti u druge gradove, a mnoštvo je često skandiralo slogane protiv vrhovnog vođe zemlje, ajatolaha Alija Hamneija, a ponekad i u znak podrške Rezi Pahlaviju, prognanom sinu pokojnog bivšeg iranskog šaha. U srijedu su videozapisi koje je provjerio BBC Persian prikazali mnoštvo kako prosvjeduje u Qazvinu, sjeverozapadno od Teherana, uzvikujući slogane, uključujući "Smrt diktatoru", što se odnosi na Hamneija, kao i "Živio šah". Snimka iz luke Bandar Abbas prikazuje prosvjednike kako skandiraju "Policija, podrška, podrška" prije nego što su ih sigurnosne snage rastjerale. Agencija za praćenje interneta NetBlocks tvrdi da je otkrila "nacionalni nestanak struje" u Iranu. U izjavi grupe stoji: "Podaci uživo pokazuju da se Iran trenutno nalazi usred nacionalnog prekida interneta; incident slijedi nakon niza eskalirajućih mjera digitalne cenzure usmjerenih na prosvjede diljem zemlje i ometa pravo javnosti na komunikaciju u kritičnom trenutku".

U svetom šijitskom gradu Mašhadu, na sjeveroistoku zemlje, viđeni su prosvjednici kako se sukobljavaju sa sigurnosnim snagama i prisiljavaju ih na povlačenje. Drugi video prikazuje ljude kako skandiraju u znak podrške dinastiji Pahlavi, koja je svrgnuta u Islamskoj revoluciji 1979. godine. Kasno poslijepodne, veliki prosvjedi održani su i u jugozapadnom gradu Abadanu, blizu granice s Irakom, prema snimci koju je potvrdio BBC Persian, na kojima su prosvjednici skandirali "Topovi, tenkovi, petarde! Mule moraju otići", aludirajući na iransko klerikalno vodstvo. Više snimaka snimljenih s balkona u gradu prikazuje snage sigurnosti kako pucaju dok bježe od prosvjednika koji bacaju kamenje i druge predmete. Dok je padala noć, snimljeni su dok ispaljuju suzavac kako bi rastjerali prosvjednike u Aligudarzu, još jednom zapadnom gradu, nakon što se gomila okupila na trgu skandirajući "Narodni ustanak, živio!" Pojavile su se i snimke prosvjednika u Qaemyehu, pokrajini Fars, koji su srušili kip Qasema Soleimanija, zapovjednika elitnih Kuds snaga i jedne od najmoćnijih osoba u Iranu, koji je ubijen u američkom zračnom napadu po nalogu Donalda Trumpa 2020. godine.

Protests are sweeping across Iran tonight with more cities joining by the minute despite violent regime crackdown. Videos are of the protests in Astara, Rasht, Khorramdarreh (Zanjan) and Mehran (Ilam) - people chant “we don’t want a clerical state!”#IranProtests#اعتراضات_سراسری pic.twitter.com/x708VX7mQ6 — Ali Javanmardi (@Javanmardi75) January 7, 2026

U Lordeganu je Fars izvijestio da su dva policajca ubijena tijekom prosvjeda u srijedu. Dodaje se da su policajce, koje su imenovali Hadi Azarsalim i Moslem Mahdavinasab, ubili "naoružani pojedinci" koji su bili među skupinom koju su nazvali "nasilnim prosvjednicima". Nije bilo odmah moguće provjeriti izvješće jer BBC i drugi neovisni međunarodni mediji ili ne smiju izvještavati iz Irana ili, ako im se odobri dopuštenje, suočavaju se sa strogim ograničenjima kretanja. Međutim, Lordegan je bio poprište nasilnih sukoba tijekom nemira, a prošlog četvrtka tamo su ubijena dva prosvjednika. Nakon sastanka kabineta u srijedu, potpredsjednik za izvršne poslove Mohammad Jafar Qaempanah rekao je da je predsjednik Masoud Pezeshkian naredio da se "ne poduzimaju nikakve sigurnosne mjere" protiv mirnih prosvjednika. "Oni koji nose vatreno oružje, noževe i mačete te koji napadaju policijske postaje i vojne lokacije su nasilnici, a mi moramo razlikovati prosvjednike od nasilnika", dodao je.

Državni mediji također su izvijestili da je vlada počela isplaćivati ​​71 milijunu građana novu mjesečnu naknadu u iznosu od oko 6,50 eura kako bi ublažila visoke troškove života. U međuvremenu, šef pravosuđa Gholamhossein Mohseni Ejei rekao je policijskim zapovjednicima da će se "nasilni prosvjednici" suočiti s "brzim" kaznenim progonom i kažnjavanjem kako bi poslužili kao odvraćajuće sredstvo. Hamnei, koji kao vrhovni vođa ima krajnju vlast u Iranu, rekao je u subotu da vlasti trebaju "razgovarati s prosvjednicima", ali da "nasilne treba dovesti u red". Njegovi komentari uslijedili su nakon što je Trump zaprijetio da će SAD intervenirati ako iranske snage sigurnosti ubiju mirne prosvjednike, rekavši: "Spremni smo". Naglasio je da "ako počnu ubijati ljude, napasti ćemo ih vrlo žestoko". Dr. Sanam Vakil, direktorica programa za Bliski istok u londonskom think tanku Chatham House, izjavila je za BBC da su prosvjedi brzo postali politički i da ih pokreće duboko ukorijenjeni bijes javnosti. "Ljudi su siti svega. Nemaju nikakve izglede za budućnost. Svakodnevni život postaje mnogo teži", rekla je.

"Ako bude više zamaha i ako izađe više ljudi, prosvjedi će biti ozbiljniji i, naravno, tada će vladin odgovor postati nasilniji". Sadegh Zibakalam, profesor politologije na Sveučilištu u Teheranu, rekao je da iranske vlasti možda pružaju otpor oštrijim mjerama zbog Trumpovih prijetnji. "Neki iranski čelnici, zapovjednici Revolucionarne garde i sigurnosnih snaga, možda su malo oprezniji i ne žure s gušenjem mase ovaj put bojeći se da bi to moglo izazvati američku intervenciju", rekao je za BBC. Prosvjedi su najrašireniji od ustanka 2022. godine, izazvanog smrću Mahse Amini, mlade Kurdkinje koju je pritvorila moralna policija jer navodno nije pravilno nosila hidžab. Prema podacima skupina za ljudska prava, u nasilnom gušenju tih prosvjeda od strane sigurnosnih snaga ubijeno je više od 550 ljudi, a 20.000 je pritvoreno.