Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 214
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
KLJUČNA TOČKA - GRENLAND

Geostrateška bojišnica uz Sjeverni pol: bitka za rijetke metale i nove plovne puteve

Autor
Ivica Beti
08.01.2026.
u 22:06

- Vojna ravnoteža na Arktiku uvelike je naklonjena Rusiji – ocijenio je prije tri godine Colin Wall iz Centra za strateške i međunarodne studije u Washingtonu. Kina je aktivna na Arktiku od 1925., kad je dobila pravo na znanstvena istraživanja, rudne resurse i ribolov. Ne krije da želi postati velika polarna sila

Prelaskom na proaktivnu arktičku strategiju Sjedinjene Države mogu odvratiti Kinu od širenja kontrole nad Arktikom i njegovim resursima. Buduće bojno polje se topi i samo poduzimanjem akcija odmah, danas, Sjedinjene Države i njihovi saveznici u NATO-u mogu pobijediti u sutrašnjem ratu na Arktiku. Zaključak je to koji je 2023. objavio Arktički institut, neprofitna organizacija koja okuplja znanstvenike diljem svijeta.

Jačati partnerstvo

Ključne riječi
arktik Donald Trump Danska Grenland

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!