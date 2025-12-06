Što se to događa u Appleu?

Apple je desetljećima poznat po nizu dizajnerski usmjerenih, tehnološki ključnih potrošačkih proizvoda koji su oblikovali način na koji ljudi danas koriste tehnologiju. Ipak, ova kompanija koja je inače poznata po stabilnosti trenutno prolazi kroz krizu na vrhu. Najavili su odlazak troje članova izvršnog tima u manje od tjedan dana, a njihov dizajnerski lider Alan Dye odlazi u Metu. Uz to, sve je više nagađanja da bi se Tim Cook mogao pripremati za povlačenje s mjesta izvršnog direktora. Ove velike promjene događaju se u trenutku kada je nekada tehnološki predvodnik Apple u zaostatku za umjetnom inteligencijom. Promjena vodstva za njih bi mogla značiti i promjenu u načinu na koji osmišljavaju, dizajniraju i stvaraju proizvode koje ljudi diljem svijeta koriste svakoga dana. 'Jedino što možemo iščitati iz ovoga jest da ulazimo u razdoblje povećane nestabilnosti za Apple', rekao je Robert Siegel, koji se dugi niz godina bavi rizičnim kapitalom i predavač je na Poslovnoj školi Sveučilišta Stanford, javlja CNN. Appleove dionice ove su godine porasle oko 12%, što je puno manji skok od 30% koliko su narasle 2024. godine.



Osim prethodno spomenutih imena, neki rukovoditelji odlaze u mirovinu. Radi se o Lisi Jackson, koja je Appleova potpredsjednica za okoliš, politiku i društvene inicijative, glavnoj pravnici Kate Adams i Johnu Giannandreu koji je viši potpredsjednik za strojno učenje i AI strategiju. Apple će ova mjesta popuniti s drugim profesionalcima, poput glavne pravnice Mete Jennifer Newstead, koja će voditi odnose s vladinim institucijama nakon Adamsina odlaska i biti nova glavna pravna savjetnica tvrtke, a iz Microsofta dolazi Amar Subramanya koji će biti novi Appleov potpredsjednik za AI. Podsjećamo, ranije ove godine Jeff Williams povukao se sa svoje uloge operativnog direktora.

Apple nije jedini tehnološki div koji radi strukturne promjene. Meta je u četvrtak objavila da preusmjerava dio ulaganja s Metaverse projekta virtualne stvarnosti prema AI naočalama i nosivim uređajima. Amazon je u listopadu otpustio 14.000 ljudi kako bi se brže pomicao u AI području uz učinkovitiji rad, a Google je prošle godine spojio svoj hardverski i softverski tim kako bi bolje integrirao AI u svoje proizvode. Puno je pitanja o budućnosti koja se gomilaju nad Appleom. Odgodili su veliko ažuriranje Siri glasovnog asistenta, koji ih je trebao približiti OpenAI-jevom ChatGPT-u i Googleovom Gemini modelu, pretvarajući Siri iz sustava za pitanja i odgovore u asistenta, a ostala AI poboljšanja za iPhone, Mac i iPad ove su godine bila minimalna. Osim toga, Appleov skupi Vision Pro headset, prvi novi računalni proizvod otkad je prije deset godina lansiran Apple Watch, i dalje je nišni proizvod. U isto vrijeme, Meta, Google, Samsung i OpenAI ove su godine najavili značajna proširenja AI proizvoda - od Metinih novih Ray-Ban Display pametnih naočala, do Googleovog i Samsungovog Gemini-powered headseta.

Sada Wall Street traži odgovore o Appleovoj AI strategiji, a na konferenciji u srpnju, analitičari su Apple pitali o ulozi Siri u pokretanju novih proizvoda i prijeti li Appleu gubitak relevantnosti u internetskom pretraživanju zbog AI chatbotova. Eddy Cue, viši potpredsjednik za servise, čak je rekao tijekom svjedočenja na Googleovom antimonopolskom suđenju da možda za 10 godina ljudima neće ni trebati iPhone. Usprkos pritisku u području umjetne inteligencije, prodaja iPhonea 17 je snažna i očekuje se da će još rasti sljedeće godine. Prema Counterpoint Researchu, Apple bi ove godine prvi put od 2011. mogao prestići Samsung u isporukama pametnih telefona. Kompanija je također jedna od rijetkih koje su dosegle tržišnu kapitalizaciju od 4 bilijuna dolara, zajedno s AI divovima Nvidijom i Microsoftom. 'Promjene nisu uvijek loša stvar', rekao je Siegel, osobito dok industrije prolaze kroz tranzicije kao što je sada slučaj s AI sektorom. Dovođenje novih ljudi ili promicanje postojećih može 'donijeti drugačiji pogled kada se kompanija zarobi u određenom načinu razmišljanja i rada', dodao je Siegel. Možda je baš to ono što Apple treba.