Što se dogodilo u zagrebačkom klubu? Sabljo je mahao pištoljem, a onda je, sumnja se, zaštitar zapucao

Tomislav Sabljo (41), USKOK-ov optuženik u akciji Tebra, ubijen je u 4.45 u noći na subotu pred noćnim klubom Ritz u Ulici Florijana Andrašeca u Zagrebu. Kako se sumnja, ubio ga je zaštitar kluba K. K., koji je odmah potom uhićen. Navodno mu je ispalio više hitaca u prsa, najmanje četiri.

I to je sve što se službeno zna o ubojstvu Sablje. Neslužbeno kruže razne priče u kojima se spominju razne verzije događaja, mogući motivi, propitkuje je li riječ o slučajnom ubojstvu ili nečem drugom. Policija ima počinitelja pa je za nju riječ o razmjerno jednostavnom slučaju, odnosno ne mora previše ulaziti u eventualnu pozadinu Sabljina ubojstva, već samo mora prikupiti materijalne dokaze, dovršiti kriminalističko istraživanje protiv K. K. te odlučiti hoće li biti prijavljen za ubojstvo ili prekoračenje nužne obrane.

Izbačen iz kluba

Jedna od neslužbenih verzija ubojstva glasi da je ubojstvu prethodila svađa, koja je eskalirala u fizički sukob, a zatim i u pucnjavu. Sabljo je u Ritz, po neslužbenim informacijama, došao u društvu kuma Tomislava Sučića i Gorana Vidovića, a obojica su mu suoptuženici u akciji Tebra. U Ritzu se Sabljo s nekim pokoškao. Svađa je prerasla u naguravanje pa su se umiješali i zaštitari kluba, među kojima je bio i K. K. Sablju i njegovo društvo izveli su iz kluba, gdje je netko Sablji, koji je bio naoružan, uzeo pištolj. No Sabljo se navodno ponovo uspio dokopati svog pištolja te je počeo mahati njime i prijetiti. K. K. je zapucao te ispalio četiri hica pogodivši Sablju u prsa.

Sabljino ubojstvo policija će možda sagledati i u nekim drugim kontekstima, pogotovo kada se u obzir uzme tko je i što bio, a možda se ne bi trebala zanemariti ni mogućnost da njegova smrt potencijalno dovede do nove spirale nasilja na zagrebačkom asfaltu. Zbog svog naprasitog karaktera često je ulazio u sukobe, a taj karakter motivirao je i skupinu Viktora Milakovića da postavi eksplozivnu napravu pred stan obitelji Tomislava Sučića. Barem tako tvrdi USKOK u optužnici koja je koncem 2022. podignuta protiv Viktora Milakovića i još nekoliko osoba. Eksplozija je bila i neka vrsta prekretnice u modusu operandi na kriminalnoj sceni. Prije tog događaja nepisano pravilo bilo je da se žena i djeca ne diraju u međusobnim razračunavanjima kriminalnih grupacija.

Što se tiče samog Sablje, prva presuda datira mu, barem po podacima iz nekih optužnica podignutih protiv njega, iz 2004. Osuđivan je u Hrvatskoj, ali i Njemačkoj. U svom kaznenom dosjeu nema čega nije imao – krađe, drogu, nanošenje teških ozljeda, iznude, promet... S one strane zakona zvali su ga i "Zdravkom Mamićem kriminalnog svijeta". I to zato što je volio pričati. Puno i svašta. A to pričanje, ispostavilo se u srpnju 2019., uvalilo je njega, njegova kuma Tomislava Sučića te još 15 optuženika u velike probleme. Jer ono što Sabljo nije znao bilo je da su mu istražitelji ubacili "bubicu" u vozilo iz kojeg je vodio sve svoje privatne i poslovne razgovore. USKOK je u akciji Tebra Sablju, Sučića i ostale teretio da su osnovali zločinačku grupu koja je imala dva core biznisa. Jedan se bavio "uvozom" marihuane iz Albanije i Crne Gore. Konkretnije, 16 tona čija je vrijednost procijenjena na 11 milijuna eura. Drugi dio kriminalne organizacije bavio se namjernim paležom vozila osoba koje su se zamjerile, kako je tvrdio USKOK, Sablji, Sučiću i ekipi. Među njima bili su jedan pravosudni policajac, jedan redar u noćnom klubu, jedan poduzetnik, ali i Krešimir Antolić, donedavno jedna od važnijih figura u Dinamu.

VIDEO Tko je Tomislav Sabljo, ubijen u noćnom klubu: Posljednjih nekoliko godina više je u Remetincu nego izvan njega

Osim paleža vozila, USKOK tvrdi da su pripadnici kriminalne skupine planirali i premlatiti neke ljude, a među njima i Igora Kodžomana, nekada predsjednika Uprave Dinama. Iako je optužnica za akciju Tebra podignuta još tamo u srpnju 2020., još nije pravomoćna. Potres, COVID, izmjene sudskih vijeća... neki su od razloga za to. No sukus problema je što su obranama sporni razgovori koje je tajno snimila "bubica" u Sabljinu vozilu. Stoga traže da se snimke tajno snimljenih razgovora izdvoje iz spisa kao nezakoniti dokazi. Sud im jednom nije dao za pravo, no nakon žalbe Visoki kazneni sud (VKS) jest. U međuvremenu, Sučić i Sabljo, koji su prema USKOK-u zaradili desetke milijuna kuna na trgovini drogom, zbog čega im je bila blokirana imovina, za tu deblokadu su se izborili. Jer blokada se po zakonu ukida ako optužnica dvije godine od svog nastanka nije postala pravomoćna. Optužnica je prepuna detalja koji po USKOK-u dokazuju da su Sabljo, Sučić i ostali radili upravo ono za što ih se tereti.

– Znaš, kada sam prvi put otišao u Albaniju, dao sam oko 200.000 do 300.000 eura. To je otprilike tona. Baš smo Sučić i ja računali i ispalo je da smo samo lani prevezli između 14 i 18 tona. Mislim da je bliže 18 tona – opušteno je govorio Tomislav Sabljo u kolovozu 2018. jednom od bezbrojnih sugovornika, što je kasnije datirano u spomenutoj optužnici.

Akcija Tebra ima i svoj drugi krak u kojem su uz Sučića i Sablju još optuženi Ferhat Čančar, bivši zamjenik zagrebačke općinske državne odvjetnice, i Vanja Jazić, vlasnik lokala u koji je Čančar često zalazio. USKOK ih tereti za primanje i davanje mita, a USKOK Čančara tereti da je za 3000 eura mita zažmirio na kazneno djelo koje je Sabljo počinio te da je napravio sve kako bi kaznena prijava protiv Sablje bila odbačena.

Eksplozija na Laništu

Zbog akcije Tebra Sabljo je dugo bio u istražnom zatvoru, no u prosincu 2021. pušten je na slobodu jer mu je bio istekao maksimalni istražni pritvor. Pušten je 2. prosinca 2021., no ni tjedan dana kasnije ponovo je završio iza rešetaka, i to zbog pokušaja iznude. Za to mu je nedavno počelo suđenje. Sabljo se teretio da je od žrtve tražio da mu vrati posuđeni novac, a kako ovaj to očito nije učinio, tražio ga je da neko zemljište kojim je taj povrat garantirao prepiše na treću osobu. To se nije dogodilo pa je Sabljo žrtvi prijetio da će je ubiti.

Taj put u Remetincu je bio do svibnja 2022., no odmah po izlasku vratio se starim navadama pa je u rujnu opet završio u Remetincu zbog pokušaja iznude. Za taj pokušaj iznude je u prosincu lani i optužen. Teretio se da je od svibnja do rujna 2022. iznuđivao 34-godišnjaka tražeći ga da mu vrati nepostojeći dug od prije nekoliko godina. Prema optužnici 34-godišnjaku je u više navrata još 2014. i 2015. pozajmio novac uz dogovorenu mjesečnu kamatu, a posuđeni novac mu je 34-godišnjak jedno vrijeme uredno vraćao. No u nekom trenutku je 34-godišnjak upao u financijske probleme. Sabljo se teretio da mu je tada počeo učestalo ozbiljno prijetiti. A kada je počeo prijetiti i članovima obitelji 34-godišnjaka, svi skupa su, strahujući za svoje živote, na člana Sabljine obitelji prenijeli vlasništvo nad svojim nekretninama vrijednim 310.000 eura. Osim toga, 34-godišnjak i njegova obitelj su od 2015. do 2019. na ime duga i kamata Sablji isplatili šesterostruko veću sumu od one koje je posuđena.

VIDEO Suvlasnik kluba ispred kojeg se dogodilo ubojstvo je poznati influencer: 'Možemo samo izraziti žaljenje'

Sabljo je upadao u probleme i u Remetincu. Dok su on i Sučić bili pritvoreni zbog akcije Tebra, u svibnju 2021. u zrak je dignut stan obitelji Tomislava Sučića na Laništu. U vrijeme eksplozije u stanu su bili Sučićeva žena i djeca, a za eksploziju je USKOK optužio kriminalnu grupaciju predvođenu Viktorom Milakovićem. Uhićeni su u prosincu 2021., neki od njih su prethodnih godina, poput Sučića i Sablje, ulazili i izlazili iz Remetinca, pri čemu su se pripadnici različitih kriminalnih skupina međusobno sukobili. USKOK u optužnici protiv Milakovića i drugih tvrdi da se to događalo od ožujka 2020. do prosinca 2021. te da je Leo Zdenjak bio taj koji se tijekom svog boravka u Remetincu sukobio sa Sabljom i Sučićem. Oni su ga navodno ponižavali, a kako bi im se osvetio za to, sa svojim kumom Milakovićem dogovorio je da će se osvetiti i jednom i drugom. Obojici su pratili obitelji, a Jan Andabak prema optužnici je u svibnju pred vrata stana obitelji Sučić na Laništu postavio 500 grama vojnog eksploziva. U zgradi je bilo 50-ak stanara i samo je puka sreća da nitko nije poginuo. Šteta je bila 1,1 milijun kuna.

Malo nakon što su Milaković i ostali dospjeli u Remetinec, prvo je napadnut Darko Jandrić, da bi se zatim Jan Andabak sukobio sa Sabljom dok su se mimoilazili na putu prema sobi za posjete.