Godinama ga iznuđivao, prijetio smrću pa mu žrtva iz straha prepisala nekretnine vrijedne 310.000 eura

Tomislav Sabljo (40), jedan od optuženika u aferi Tebra, koji je prošlih godina češće u Remetincu no van njega, zaradio je novu optužnicu. Ovaj put optužnicu protiv njega podiglo je ODO Zagreb, a tereti ga se za pokušaj iznude 33-godišnjaka. Prema optužnici Sabljo se tereti da je taj pokušaj iznude počinio od svibnja do rujna ove godine, tražeći da mu 33-godišnjak vrati nepostojeći dug od prije nekoliko godina.

Sablju se tereti da je pokušao iznuditi 33-godišnjaka kojem je u više navrata još 2014. i 2015. pozajmio novac uz dogovorenu mjesečnu kamatu, a posuđeni novac mu je 33-godišnjak jedno vrijeme uredno vraćao. No u nekom trenutku je 33-godišnjak upao u financijske probleme. Sabljo se tereti da mu je tada počeo učestalo ozbiljno prijetiti. A kada je počeo prijetiti i članovima obitelji 33-godišnjaka, svi skupa su, strahujući za svoje živote na člana Sabljine obitelji prenijeli vlasništvo nad svojim nekretninama, vrijednim 310.000 eura. Osim toga, 33-godišnjak i njegova obitelj su od 2015. do 2019. na ime duga i kamata Sablji isplatili šesterostruko veću sumu od one koje je posuđena. U srpnju 2019. Sabljo je završio u Remetincu kao jedan od osumnjičenika u akciji Tebra, pa se pritisak na 33-godišnjaka i njegovu obitelj vjerojatno ipak malo smanjio, jer je Sabljo u Remetincu bio s prekidima više od dvije i pol godine. Nakon što je izašao iz Remetinca u svibnju 2022. ponovo je učestalo počeo zvati 33-godišnjaka te mu ozbiljno verbalno prijetiti tražeći ga da mu plati nepostojeći dug. A žrtva je strahujući za svoj život i živote članova svoje obitelji Sablji u dva navrata i dao novac. No Sabljine prijetnje su se nastavile.

- Ako mi ne vratiš lovu, prebit ću te. Ili ću naći nekoga tko će to učiniti - prijetio je Sabljo 33-godišnjaku. Na koncu sve je to kulminiralo 21. rujna kada se Sabljo vozio te je stao na jednom semaforu na Peščenici. Dok je stajao na semaforu, vidio je 33-godišnjaka koji je bio suvozač u drugom vozilu. Sabljo je tada izašao iz svog vozila, prišao drugom vozilu i zaprijetio 33-godišnjaku:

- Ako mi ne vratiš pare, ubit ću te! - zaprijetio mu je Sabljo koji ga je uz to više puta udario šakom u glavu prije no što je otišao.

Tužiteljstvo u optužnici traži da se Sablji produlji istražni zatvor koji mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela. To mu je inače, nakon što je pušten iz Remetinca zbog akcije Tebra, drugi put da je završio iza rešetaka zbog pokušaja iznude. Zbog akcije Tebra je u istražnom zatvoru bio od srpnja 2019. do prosinca 2021.. Ni tjedan dana nakon što je u prosincu 2021. pušten uhićen je zbog sumnje da je pokušao iznuditi 77-godišnjaka. Sabljo i njegova žrtva, poznavali su duži niz godina, imali su neke zajedničke "poslove" , a Sabljo mu je posudio novac na kamatu. Potom je od 77-godišnjaka tražio da mu vrati posuđeni novac, a kako to ovaj očito nije učinio, tražio ga je da neko zemljište kojim je očito taj povrat garantirao prepiše na treću osobu. To se nije dogodilo pa je, Sabljo, 77-godišnjaku prijetio da će ga ubiti te je zbog svega toga, tjedan dana od puštanja, ponovo vraćen u Remetinec.

Što se tiče akcije Tebra, Sabljo je u srpnju 2019. uhićen zajedno s 15-ak osoba koje je USKOK optužio za krijumčarenje 16 tona marihuane, no optužnica još nije pravomoćna. Optužen je i u kraku afere Tebra, gdje ga se tereti da je Ferhata Čančara, zamjenika ODO-a u Zagrebu tražio da odbaci jednu kaznenu prijavu protiv njega.