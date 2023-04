Zvali su ga 'Zdravkom Mamićem kriminalnog svijeta', a u akciji Tebra je pao zbog 'bubice' u autu

Prva presuda datira mu, barem po podacima iz nekih optužnica podignutih protiv njega, iz 2004. Osuđivan je u Hrvatskoj, ali i Njemačkoj. U svom kaznenom dosjeu nema čega nije imao - krađe, drogu, nanošenje teških ozljeda, iznude, promet... S one strane zakona zvali su ga i "Zdravkom Mamićem kriminalnog svijeta". I to zato što je volio pričati. Puno i svašta.



A to pričanje, ispostavilo se u srpnju 2019. uvalilo je njega, njegovog kuma Tomislava Sučića te još 15-optuženika u velike probleme. Jer ono što Tomislav Sabljo nije znao, bilo je da su mu istražitelji ubacili "bubicu" u vozilo. Iz kojeg je vodio sve svoje privatne i poslovne razgovore. Preko mobitela i to kriptiranog.