VIDEO Trump najavio nove bojne brodove: 'Bit će najbrži, najveći i 100 puta snažniji'

Američki predsjednik Donald Trump najavio je početak izgradnje novih bojnih brodova koji će, kako je naglasio, biti najveći do sada. "Očajnički nam trebaju brodovi", kazao je uvodno pa otkrio: "Čast mi je objaviti da sam odobrio plan da započne izgradnja dva potpuno nova, vrlo velika - najveća koja smo ikada izgradili - bojna broda."

"Imali smo velike bojne brodove, ovi će biti veći. Imat će 100 puta veću snagu. Nikada nije bilo ničega sličnoga ovim brodovima", istaknuo je američki čelnik te dodao kako je plan za izgradnju novih brodova počeo još za vrijeme njegova prvog predsjedničkog mandata. "Rekao sam: 'Zašto ne gradimo bojne brodove kao prije'. Ovi su najbolji na svijetu. Bit će najbrži, najveći i 100 puta snažniji od bilo kojeg bojnog broda ikad izgrađenog."

Kako je Trump kazao, prvotno će se izgraditi dva, no planira se u konačnici imati flotu od 20 do 25 brodova. "Ovi će brodovi biti prvi u potpuno novoj klasi bojnih brodova koji će se proizvoditi u godinama koje dolaze."

"Već mjesecima radimo na ovome. Izgradnja će stvoriti tisuće radnih mjesta", kazao te napomenuo kako će se koristiti i umjetna inteligencija. Dok se Trump obraćao medijima, pored njega je bila je ilustracija bojnog broda uz koju je pisalo "klasa Trump" i USS Defiant.