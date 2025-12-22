Naši Portali
POJAČANJE U MORNARICI

VIDEO Trump najavio nove bojne brodove: 'Bit će najbrži, najveći i 100 puta snažniji'

Donald Trump
Foto: The White House/YouTube
1/4
Autor
Dora Taslak
22.12.2025.
u 23:23

Kako je Donald Trump kazao, prvotno će se izgraditi dva, no planira se u konačnici imati flotu od 20 do 25 brodova

Američki predsjednik Donald Trump najavio je početak izgradnje novih bojnih brodova koji će, kako je naglasio, biti najveći do sada. "Očajnički nam trebaju brodovi", kazao je uvodno pa otkrio: "Čast mi je objaviti da sam odobrio plan da započne izgradnja dva potpuno nova, vrlo velika - najveća koja smo ikada izgradili - bojna broda."

"Imali smo velike bojne brodove, ovi će biti veći. Imat će 100 puta veću snagu. Nikada nije bilo ničega sličnoga ovim brodovima", istaknuo je američki čelnik te dodao kako je plan za izgradnju novih brodova počeo još za vrijeme njegova prvog predsjedničkog mandata. "Rekao sam: 'Zašto ne gradimo bojne brodove kao prije'. Ovi su najbolji na svijetu. Bit će najbrži, najveći i 100 puta snažniji od bilo kojeg bojnog broda ikad izgrađenog."

Kako je Trump kazao, prvotno će se izgraditi dva, no planira se u konačnici imati flotu od 20 do 25 brodova. "Ovi će brodovi biti prvi u potpuno novoj klasi bojnih brodova koji će se proizvoditi u godinama koje dolaze." 

"Već mjesecima radimo na ovome. Izgradnja će stvoriti tisuće radnih mjesta", kazao te napomenuo kako će se koristiti i umjetna inteligencija. Dok se Trump obraćao medijima, pored njega je bila je ilustracija bojnog broda uz koju je pisalo "klasa Trump" i USS Defiant
DU
Dubokogrlo
00:24 23.12.2025.

sto si vece govno manje su ti sanse da ce netko nagazit na tebe

AN
Anteo
00:09 23.12.2025.

Podržavam Trumpov plan. Nadam se da će izgraditi ne 25 brodova nego 255.

SE
Serđo23
23:37 22.12.2025.

Daj slovenski zete nazovi prijatelja u Moskvu neka ti kaže koliko malo košta dron koji moze uništiti tako veliku laganu a skupu metu ! Prošlo je vrijeme Vjetnama !

