Nagrađeni najbolji intervjui, reportaže i komentari Večernjeg lista i Poslovnog dnevnika

U mjesecu čestitanja i prigodnih proslava redakcije Večernjeg lista i Poslovnog dnevnika izabrale su i nagradile najbolje priče, tekstove, komentare, video intervjue i autore u godini čijem se kraju približavamo, a u kojoj su čitatelji prepoznali naš velik trud, o čemu svjedoče i rastuće brojke čitanosti. U vremenu sve veće ponude raznih oblika medijskog sadržaja pokazalo se tako da publika itekako cijeni i traži kvalitetan i ozbiljan sadržaj, vrhunski analitički tekst, intervju, reportažu, pripremljene i urednički obrađene po načelima kvalitetnog novinarstva, a što će i dalje ostati važno obilježje i zaštitni znak naše medijske kuće.

Ovom prigodom podsjećamo vas na nagrađene tekstove i radove koje ste na našim platformama imali prilike čitati, gledati ili - slušati...

U kategoriji Tema godine pobjedu je odnio Tomislav Dasović za zapaženi serijal o bitnoj temi koja je sveprisutnija u hrvatskoj javnosti: Bolesti srca vrhunskih sportaša.

Legendarni sportski novinar Večernjeg lista Dražen Brajdić dobio je nagradu za ekskluzivni intervju s Fjodorom Emilijanenkom povodom borbe s Mirkom Filipovićem, što je bio njegov prvi glas za hrvatske medije u zadnjih 15 godina.

Mladi, ali već dokazani reporter Dario Topić nagrađen je u kategoriji reportaža godine za multimedijalna javljanja iz Vatikana kada je izabran novi papa. Topićeve reportaže i javljanja ste tako mogli vidjeti u svim oblicima i na svim kanalima Večernjeg lista.

U kategoriji komentara godine nagradu je dobila novinarka rubrike Kultura Tia Špero za komentar Slučaj Mile Kekina i doprinosa ili kako su samostalni umjetnici omastili brke na državnoj sisi.

Hrvatski treper Hiljson Mandela je imao sjajnu godinu, a o svojoj karijeri i glazbi je govorio u podcastu Trapavica autora i voditelja Edija Džinde koji je za taj razgovor dobio nagradu Večernjeg lista u kategoriji Video intervju godine.

Na kraju, ali zato ništa manje bitno, godišnju nagradu Večernjeg lista u kategoriji Najčitaniji autor na webu zaslužila je novinarka rubrike Lifestyle Ana Hajduk. U ovoj kategoriji nije bilo glasanja, tu su brojke sve rekle.

A u redakcijskom izboru, nagradu za najbolje intervjue u Poslovnom dnevniku u 2025. godini ponijela je Marija Brnić. U nizu odličnih, izdvojili su se veliki, životni intervjui s iskusnim hrvatskim poduzetnicima - Marinkom Došenom, u tom trenutku predsjednikom Uprave AD Plastika, i Ilijom Tokićem, osnivačem tvrtke koja je od male obiteljske tvrtke s jednom trgovinom u Kranjčevićevoj ulici došla do statusa vodeće u regiji u sektoru trgovine autodijelovima, a ova joj je godina bila posebna i po izlasku na Zagrebačku burzu.

Za komentar godine izabran je tekst Jadranke Dozan, pisan povodom velikih promjena u javnoj upravi, pod naslovom: "Slučaj Mikulić kao podsjetnik na (ne)brigu o kvaliteti institucija".

Najčitaniji autorski tekst godine na našem portalu s više od 150 tisuća čitanja napisala je naša stalna suradnica, vrstan vanjsko-politički novinar i komentator Ines Sabalić na temu: "Naslućuje se kako će izgledati buduća skica Europe".

Za video-intervju godine izabran je razgovor Ilije Jandrića u emisiji "Poslovni svijet s Ilijom Jandrićem" s osnivačem Photomatha Damirom Sabolom, danas direktorom u Google Hrvatska.

A reporterski tekst godine potpisala je mlada nada Poslovnog dnevnika Katarina Kušec koja je s putovanja u Istri donijela izvrsnu reportažu "San Canzian - umjetnici spajanja autentike i luksuza", iz jednog od najšarmantnijih resorta ne samo u Hrvatskoj, već u ovom dijelu Europe.