Azorski otoci svijet su za sebe. Taj raj prirodne raznolikosti koji se prostire na devet glavnih otoka usred Atlantskog oceana – oko 1400 kilometara udaljen od portugalske matice zemlje i oko 1800 kilometara od istočne obale Sjeverne Amerike – vjerojatno baš toj izoliranosti može zahvaliti što je ostao u nekom "dobu nevinosti". Iako studeni nije najidealniji mjesec za posjet tom otočju – ne samo zato što su hortenzije, zaštitni znak cijelog arhipelaga, kojima su obrubljene čak i najprometnije ceste, uglavnom ocvale, nego i zato što se u toplom i sunčanom danu ponekad i tridesetak puta mora vaditi kabanica ili kišobran ili naprosto stati pod prvu strehu i čekati da prođe, kao što to mahom čine domaćini – raskoš prirode koju su na to relativno malo područje stoljećima donosili ljudi ipak oduzima dah.
FOTO Azori – oaza usred Atlantika u kojoj još nije svu vlast prigrabio novac
Azorsko otočje na vrlo je aktivnom seizmičkom području, tu se, upućuju nas, dodiruju Sjevernoamerička, Euroazijska i Afrička ploča, ali zahvaljujući tome, vulkanima, mikroklimi i ćudljivom vremenu, ali i ljudima, bioraznolikost tih otoka i jest toliko zapanjujuća
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.