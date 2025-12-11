Naši Portali
PRVI TAKAV CENTAR

Hrvatska dobiva dječju forenziku

Autor
Danijel Prerad
11.12.2025.
u 16:54

Za maloljetne počinitelje najtežih kaznenih djela u neubrojivom stanju liječenje, a ne zatvor

U tom objektu sve su utičnice pod ključem, u sobama i kupaonicama nema ogledala, u sobama je uz pokoji ormar samo krevet ili dva, koji su posebno naručeni i izrađeni. Tu je i tzv. tiha soba, a sve staklene površine otporne su i građene od materijala koji se, u slučaju razbijanja, raspadnu u tisuće komada. A sve to kako bi u njima sigurni bili budući pacijenti – maloljetne osobe koje u neubrojivom stanju počine najteža kriminalna djela.

Opis je to prvog hrvatskog Centra za adolescentnu i dječju forenziku, kakvog nema ni u susjednim državama. Otvorit će se u Ravniku nedaleko od Popovače, očekuje se, do kraja godine. Bit će sastavni dio Neuropsihijatrijske bolnice "Dr. Ivan Barbot" Popovača, druge psihijatrijske bolnice po veličini u Hrvatskoj. A, prema svemu sudeći, da nije bilo potresa s kraja 2020. godine, koji je pogodio Sisačko-moslavačku županiju, Hrvatska takav odjel, koji je, prema mišljenju struke, nasušno potreban, ne bi možda ni imala.

Ključne riječi
maloljetnici popovača psihijatrija adolescenti forenzika

