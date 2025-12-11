SDP predlaže subvencije za dioptrijske naočale djeci do 18 godina, evo o kojem se iznosu radi

Klub zastupnika SDP-a kroz amandmane na gradski proračun predlaže uvođenje subvencija za dioptrijske naočale djeci mlađoj od 18 godina te veća sredstva za nekoliko projekata izgradnje škola i ambulanti, rekao je u četvrtak predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić. ''Amandmanom predlažemo jedan potpuno novi projekt u gradu, subvencije dioptrijskih naočala za djecu mlađu od 18 godina, koja prema klasifikaciji imaju umjerenu ili visoku dioptriju'', kazao je Mišić na konferenciji za medije u Gradskoj skupštini. Riječ je o pilot projektu za čiju je prvu fazu predviđeno oko 50 tisuća eura, odnosno 40 eura po naočalama. Subvencija je za početak namijenjena djeci koja imaju određena prava iz odluke o socijalnoj skrbi, njih oko 1300. ''Cilj nam je u proračunu za 2027.godinu osigurati sredstva za svu djecu s umjerenom ili visokom dioptrijom u Zagrebu, prema procjenama ima ih oko 28 tisuća. Za to će godišnje trebati otprilike milijun eura''

Subvencije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za dioptrijske naočale iznose oko 11 eura, a Grad Zagreb osigurat će gotovo četiri put veću subvenciju, napomenuo je Mišić. Što se tiče ulaganja u kapitalne projekte, za novu knjižnicu Paromlin u sljedećoj je godini osigurano 33 milijuna eura, za stadion u Kranjčevićevoj 25 milijuna, zatim 24 milijuna za priuštivo stanovanje u Podbrežju, 15 milijuna za bazen u Španskom te šest milijuna za kino Europa. ''Posebno mi je zadovoljstvo da se 100 milijuna eura ulaže u izgradnju novih vrtića i osnovnih škola. No, smatramo nužnim da se za projekte osnovnih škola u Blatu i Botincu izdvoji dodatnih 790 tisuća eura, za projektnu dokumentaciju rješavanja imovinsko pravnih odnosa'' poručio je predsjednik Gradske skupštine.

Blato i Botinec najbrže su rastuća naselja u Novom Zagrebu, stoga je te projekte potrebno ubrzati, naglasio je Mišić. SDP je poslao ukupno 14 amandmana vrijednih oko četiri milijuna eura. Među njima su još 200 tisuća eura za projektne dokumentacije dviju ambulanti, u Sesvetskom Kraljevcu i Travnom, te 890 tisuća za dva doma za starije osobe, u Prečkom i Španskom. Osim proračuna, donosi se program građenja i održavanja komunalne infrastrukture. ''U tom smo dijelu izrazili određenu skepsu i glasali suzdržano na odborima. Smatramo da se nisu dovoljno uvažila mišljenja vijeća gradskih četvrti. Nadležni gradski uredi su to akceptirali i vjerujem da će se taj program korigirati'', rekao je Mišić. Predsjednik Skupštine spomenuo je još novi kredit Zagrebačkog holdinga koji se planira za 2027 .godinu, s rokom otplate od pet godina, vrijedan 56 milijuna eura. Taj će se novac, kazao je, uložiti u zelena komunalna vozila za Zagrebačke ceste, Čistoću, Zrinjevac i Gradska groblja.