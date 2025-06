Stižu nam pakleni dani: Upaljen crveni meteoalarm za tri regije, DHMZ izdao posebno upozorenje

Hrvatsku je zahvatio pravi ljetni udar – toplinski val koji ne samo da ne jenjava, nego će se dodatno pojačati u nadolazećim danima. Državni hidrometeorološki zavod ( DHMZ ) upozorava: pred nama su iznimno vrući dani, a vrhunac toplinskog vala očekuje se u četvrtak, kada će temperature na kopnu prelaziti i 37 stupnjeva, a u tri regije na snazi će biti crveni meteoalarm.

Dani će biti većinom sunčani, ali sve manje ugodni. Noći više neće donositi olakšanje – postajat će toplije, a dnevna žega će uz slab ili umjeren jugozapadnjak biti još neugodnija. Posebno se to odnosi na četvrtak, kada će zapuhati vrući i suh jugozapadni vjetar, koji neće donositi osvježenje, nego dodatno sušiti zrak i pojačavati toplinski stres.

Foto: DHMZ

DHMZ je za četvrtak objavio najviši stupanj upozorenja – crveni meteoalarm za osječku, zagrebačku i karlovačku regiju. Ovaj alarm znači da nas očekuju iznimno opasni vremenski uvjeti, s temperaturama iznad 35, a ponegdje i 37 stupnjeva. U Zagrebu je uz visoke temperature aktiviran i žuti meteoalarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena koje bi moglo stići u večernjim satima, osobito sjevernije od grada.

Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom i jakim udarima vjetra iznad 55 km/h. Vjerojatnost grmljavine procjenjuje se na 50%. DHMZ poziva na oprez na otvorenom, osobito u planinskim i šumovitim područjima, gdje su mogući prekidi aktivnosti zbog nevremena. U unutrašnjosti Hrvatske dani će biti pakleno vrući. U središnjim krajevima očekuju se temperature i do 37 °C, a noćne vrijednosti neće padati ispod 20. Slavonija će se već od ranog jutra probuditi na visokim temperaturama, bez vjetra, s vrlo jakim suncem – i žutim upozorenjem na toplinski val, prognozira HRT.

U Gorskom kotaru i Lici mogući su kratkotrajni poslijepodnevni pljuskovi, no oni će više nalikovati na "kap u moru" nego na pravo osvježenje. Ipak, u noći na petak sjever zemlje mogao bi nakratko odahnuti – najavljena je promjena vremena, ponegdje s grmljavinskim pljuskovima i sjevernim vjetrom koji bi barem malo spustio temperature.

Dalmacija i Primorje ne zaostaju po vrućini. Iako dnevne temperature neće značajno rasti, toplije noći bez kvalitetnog odmora dodatno pojačavaju učinak vrućine. Minimalne temperature na obali kreću se između 20 i 24 °C, a u unutrašnjosti Dalmacije i do 36 °C danju. Na krajnjem jugu dnevni rast temperatura donekle usporava umjereni maestral, ali ni on ne može ublažiti još jednu sparnu, neugodnu noć. Na moru je najavljeno prevladavajuće sunčano i vruće vrijeme, uz uglavnom mirno more i popodnevni zapadni i sjeverozapadni vjetar. U četvrtak navečer sjeverni Jadran mogao bi nakratko postati nestabilan, uz moguću buru.

Iako će se u petak kopneni dio Hrvatske djelomično osvježiti, na moru se toplinski val nastavlja i proteže i u početak sljedećeg tjedna, upravo zbog toplijih noći koje ne dopuštaju organizmu odmor. DHMZ ističe da je toplinski val potencijalno opasan za zdravlje. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, da piju dovoljno tekućine te da paze na najosjetljivije – djecu, starije i kronične bolesnike.