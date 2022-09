Stižu izrazi sućuti iz Hrvatske, Plenković: Bila je izvor inspiracije generacijama

Kraljica Elizabeta II preminula je u 97. godini života, objavila je večeras Buckinghamska palača. Britanska javnost u posljednjih je nekoliko tjedana bila veoma zabrinuta za svoju vladaricu i mogućnost obavljanja dužnosti. Naime, iz Buckinghamske palače prvo su objavili kako je kraljica pod liječničkim nadzorom u u Balmoralu u svojoj vikendici, gdje je boravila neko vrijeme.

Od Kraljice se opraštaju i brojni Hrvati, među prvima je izraze sućuti uputila bivša premijerka Jadranka Kosor.

- Otišao je dio povijesti koju smo poznavali. Dio naših života. Rest in peace. - napisala je na Twitteru.

Izraze sućuti uputio je i premijer Andrej Plenković.

- Njezino Veličanstvo kraljica Elizabeta II. bila je izvor inspiracije generacijama. Njezin primjer vodstva i služenja svojoj naciji ostat će vječna ostavština. Izražavam najiskreniju sućut kraljevskoj obitelji i britanskom narodu - objavio je na Twitteru premijer Plenković.

Her Majesty Queen Elizabeth II was a source of inspiration to generations. Her example of leadership and service to her nation will remain an everlasting testament. I offer my most sincere condolences to the @RoyalFamily and to the British people. pic.twitter.com/8J4Fko0ibd

- Najdublja sućut kraljevskoj obitelji i narodu Ujedinjenog Kraljevstva nakon smrti Njezinog Veličanstva Kraljice Elizabete II. Njezinih 70 godina vladavine i veliko naslijeđe koje ostavlja za sobom i dalje će biti inspiracija za sve nas - objavio je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

Deepest condolences to the @RoyalFamily and the people of the United Kingdom following the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II.



Her 70 years of reign and the great legacy she leaves behind will continue to be an inspiration for us all. pic.twitter.com/BnkvmfW2jW