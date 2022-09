Harry i Meghan putuju u Škotsku kako bi bili uz kraljicu:'Nešto se ozbiljno događa'

Princ Harry i Meghan Markle otputovat će u Škotsku gdje će se pridružiti ostatku kraljevske obitelji, koja je otputovala kako bi bila uz kraljicu Elizabetu. Par je trenutačno u Njemačkoj, gdje će se iduće godine organizirati Invictus games, sportske igre ratnih veterana.

Kako su objavili iz Buckinghamske palače, svi kraljičini nasljednici su ili već u Balmoralu, ili na putu prema Elizabetinoj vikendici. Kraljica ima četvero djece, osam unučadi i 12 praunučadi.

Foto: RUSSELL CHEYNE/REUTERS People gather outside Balmoral Castle following statement from Buckingham Palace over concerns for Britain's Queen Elizabeth's health, in Balmoral, Scotland, Britain September 8, 2022. REUTERS/Russell Cheyne Photo: RUSSELL CHEYNE/REUTERS

Deseci dobronamjernih ljudi okupili su se ispred vrata dvorca Balmoral u Aberdeenshireu. Policajci čuvaju vrata prilaza koji vode do dvorca gdje se kraljici pridružuju članovi njezine obitelji. Buckinghamska palača je u svom priopćenju rekla kako je kraljica u dvorcu i da joj je udobno.

- Pažljivo formuliranje priopćenja palače sugerira da je moguće kako se nešto ozbiljno događa. Cijela politika palače uvijek je bila podcjenjivačka i uvijek sam sumnjao da je moguće da je ovdje u pitanju nešto više od problema mobilnosti. Uz poodmaklu dob mogu postojati i drugi kompliciraniji medicinski problemi , kazao je bivši kraljevski dopisnik BBC-ja Richard Sumner i dodao kako kada imate 96 godina naravno da ne možete očekivati ​​da ćete imati zdravlje 25-godišnjaka.

- Nadam se da je ovo prolazna oluja koja se može savladati, ali mislim da se, sudeći prema pažljivom tekstu palače, ovdje nešto ozbiljno događa. Ljudi koji su je vidjeli kažu da je mentalno oštra i još uvijek jako zainteresirana za sve. No, problem je da je izgleda tijelo izdaje, dodao je Sumner.

VIDEO: Doktori zabrinuti za zdravlje kraljice Elizabete