Padat će još kiše, ali i snijega: Evo na kojim područjima

Vrijeme će danas biti djelomice sunčano, na kopnu i maglovito, osobito ujutro. Prijepodne je na sjevernom Jadranu moguć poneki pljusak kiše, a na istoku lokalno pljusak snijega. Poslijepodne sa zapada stiže naoblačenje i osobito prema kraju dana kiša, ponajprije u gorskoj Hrvatskoj i susnježica, i snijeg. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, krajem dana u gorju i jak, na Jadranu bura i sjeverozapadnjak u okretanju na jugozapadnjak i jugo, navečer jako i olujno. Najviša dnevna temperatura bit će od 5 do 10, na Jadranu od 11 do 16 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Izdana su upozorenja za gotovo cijelu zemlju, a najviše njih za gospićku regiju - zbog vjetra, snijega i poledice te magle. "Budite na oprezu zbog rasprostranjenog padanja snijega i/ili leda na cestama i pločnicima. Moguć je lokalizirani prekid aktivnosti na otvorenom. Pripazite pri hodanju, bicikliranju ili vožnji na skliskim površinama", ističe DHMZ. Upozorenje zbog magle na snazi je još za zagrebačku i karlovačku regiju, dok je zbog vjetra izdano za riječku, splitsku i dubrovačku regiju, zapadu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te Dalmaciju. Jutros u 7 sati najniža temperatura zraka zabilježena je na Zavižanu, a iznosila je -9.0 °C. S druge strane, najviša temperatura zraka bila je 11.2 °C na Palagruži.

"U petak u unutrašnjosti većinom oblačno s kišom, u gorju susnježicom i snijegom, kojeg bi mjestimice moglo biti i u nizinama. Jutro će biti razmjerno toplo, a poslijepodne osjetan pad temperature zraka. U subotu i nedjelju barem djelomice sunčano. Jutra će biti hladna s mrazom, a mjestimice će biti i magle. Na Jadranu u petak promjenjivo i nestabilno s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom koji mjestimice mogu biti jače izraženi. Za vikend pretežno sunčano uz postupan porast temperature zraka. U petak će puhati jaka do olujna bura i sjeverozapadni vjetar, na južnom dijelu oštro - južni vjetar, koji će u subotu oslabjeti, a u nedjelju mjestimice umjereno jugo", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.