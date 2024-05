Stigle su prve trešnje, kupci se žale na cijene: 'Katastrofa, to je nedostižno za nas'

Na splitsku tržnicu stigle su prve domaće trešnje. Prošle godine kilogram se prodavao po 6 do 8, a sada je cijena porasla i do 12 eura. "Prve domaće trešnje još nisu velike ni sočne, a ni cijenom ne privlače kupce, tako da nema navale na ove crvene plodove", izvijestio je RTL jučer sa splitske tržnice.

Ondje je prodavačica Anka, na čijem su štandu trešnje iz Žrnovnice, rekla kako kilogram prodaje po 7-8 eura, ali i da "prodaja ide slabo, a ljudi se žale na cijene". Dodaje kako se ove godine ondje moglo naći i uvoznih, znatno skupljih trešanja, a prodavale su se po 30 eura za kilogram.

Angela Soldić, jedna od prodavačica na splitskoj tržnici, kaže: "Prije dva dana smo ih prodavali, međutim, zbog kiše ih danas nema, ali bit će. Ove su godine dobro rodile, a ovih dana smo ih prodavali po 6 eura za kilogram." "Skupe su, realno - 12 eura, to je skupo hrvatskom narodu", izjavio je za RTL kupac Antonio iz Podstrane. Kaže da ih je po toj cijeni našao upravo taj dan na splitskom pazaru.

Ako trebaju birati između domaćih i uvoznih, čini se da će Splićani svakako odabrati domaće trešnje. "Ne gledam uvozne, gledam naše. Ove uvozne čini mi se da puno putuju do nas", rekla je jedna prolaznica. "Katastrofa, što da vam kažem? To je nekad bilo u bescjenje, a sada je jako skupo", komentirala je cijene trešanja druga posjetiteljica splitske tržnice pa dodala: "To je nedostižno za penzionere. Mi ćemo prolaziti ovuda svaki dan pa ćemo ih barem gledati."

Početkom svibnja Večernji list, da podsjetimo, pisao je o ponudi lubenica u trgovačkim centrima. Doznali smo odakle dolaze, a prodaju se po cijeni od 1,5 do 3 eura. Naime, domaćih lubenica, jasno je, još nema, tako da se uvoz, žele ih trgovci imati na policama, podrazumijeva.

Veće lubenice, iz Grčke, u Plodinama se tako prodaju za 1,79 eura za kilogram, mini iz Španjolske za 1,49 eura, a tko je za rebrastu žutu dinju (cantaloupe), kakva se u sezoni najčešće bere s hrvatskih polja pomislio da je domaća – i tu se prevario. Cijena joj je 2,29 eura za kilogram, porijeklo također 'egzotično' – Honduras, dok za Konzumovu na policama piše da je iz Brazila.

Sve pustiji Dolac "spavao" je u utorak uoči Praznika rada, nije bilo ni dinja ni lubenica, dok su se u Utrinama – bar tako tvrde prodavači – na nekoliko mjesta prodavale marokanske lubenice. Početna cijena bila im je 3,50 eura, preko vikenda 2,50, a u utorak su skočile na 3 eura za kilogram, koliko košta i mjerica vrgoračkih jagoda, iako se i na prvi pogled (i pod prstom!) vidi da roba više i nije svježa. Više čitajte OVDJE.

