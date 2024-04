Tuga i očaj na tržnicama: 'Razlika u cijenama ove i prošle godine je nebo i zemlja'

S današnjim vremenom prava je lutrija. Snijeg, toplinski val, crveni alarm, poplave, suša... Posljedice promjene vremena vide se svakodnevno. Nagle promijene vremena najviše osjete naši poljoprovrednici . Nakon ljetnih gotovo 30 stupnjeva, temperatura se tijekom noći spustila na sedam stupnjeva, a to su najviše osjetile brojne povrtne kulture.

Na zadarskoj tržnici i poljima Ravnih Kotara prevladava pravi očaj "Sve se stisnulo. Sve je stalo, ne ide. Meni je krumpir u dvije etape. Jedan je tek počeo, drugi stao. Onaj što je počeo, on je već kleknuo. Ma sve, salata, blitva, špinat i sve je to stalo", rekla je prodavačica na tržnici Ljiljana.

"Bilo je snijega gore na Velebitu. Bura zna opaliti biljke koje nisu zaštićene. Ako dođe slana, ona će ih anulirati", pojasnio je prodavač na tržnici Mićo. Uz inflaciju, cijene goriva i gnojiva te klimatske promjene utječu na cijene na tržnici.

Razlika u cijeni brokule ove i prošle godine je nebo i zemlja. "Lani je bila pet kuna sad ti je četiri eura", pojasnila je Ljiljana. "Blitva je sada četiri eura, prošle godine je bila 10-12 kuna", nadovezao se Mićo za HRT.

Nose se, kako umiju, s vremenskim ekstremima i ljudi i biljke. Žilava i otporna vinova loza, čini se, najbolje se prilagođava. Iako je zbog kiše i visoke temperature vegetacija ove godine počela ranije, zahladnjenje je nije previše omelo. Možda je malo dobro i došlo jer bi inače bilo vegetiralo do žice, pojasnio je Milan Peraić, voditelj vinograda u Ravnim Kotarima. "Jedino što je sad sigurno - tko je učinio ovo pljevidbu prije, sada je ova bura sigurno odvrnula nekoliko tih nosivih grančica za ovu godinu. Imat će manji urod. Ali to je cijena", napomenuo je Radoslav Bobanović, predsjednik Udruge vinara i vinogradara Zadarske županije. Unatoč svemu na zadarskom području očekuju bolju berbu nego lani. No za razliku od vinove loze, urod masline mogao bi podbaciti.

