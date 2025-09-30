Naši Portali
POLICIJA RADI PREGLED

Stigla dojava da je na imanju Milorada Dodika postavljena bomba

U Banjaluci obilježen Dan srpskog jedinstva uz trobojku dugu 120 metara
Vecernji.hr
30.09.2025.
u 10:41

Dojava o bombi stigla je i u banjalučki hotel Palas, a utvrđeno je da je ona bila lažna

Stigla je dojava o bombi postavljenoj na imanju Milorada Dodika u Banjoj luci, prenosi Radio Sarajevo. Dojava je stigla rano jutros, a policija je intervenirala na mjestu događaja. Provode se pregledi imanja, no još nema detaljnih informacija o slučaju. 

Također, dojava o bombi stigla je i u banjalučki hotel Palas. Nakon pregleda, utvrđeno je da je ta dojava lažna. 

Ključne riječi
Banja Luka dojava o bombi Milorad Dodik

