Stigla dojava da je na imanju Milorada Dodika postavljena bomba

Stigla je dojava o bombi postavljenoj na imanju Milorada Dodika u Banjoj luci, prenosi Radio Sarajevo. Dojava je stigla rano jutros, a policija je intervenirala na mjestu događaja. Provode se pregledi imanja, no još nema detaljnih informacija o slučaju.
Također, dojava o bombi stigla je i u banjalučki hotel Palas. Nakon pregleda, utvrđeno je da je ta dojava lažna.
