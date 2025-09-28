Naši Portali
'FIN ČOVJEK'

Najveća oporbena stranka u RS-u predložila kandidata za Dodikova nasljednika

Banja Luka: SDS kandidirao Branka Blanušu za predsjednika RS
VL
Autor
Zoran Krešić/Hina
28.09.2025.
u 18:18

Političke stranke se za izbore mogu prijaviti do ponedjeljka, a kandidate istaknuti do 14. listopada.

Srpska demokratska stranka (SDS) predložila je u nedjelju kandidata za predsjednika Republike Srpske (RS) i pokušat će okupiti cijelu oporbu nasuprot vladajućem Savezu nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) razriješenog čelnika srpskog entiteta u BiH Milorada Dodika. Stranački vrh je za kandidata na prijevremenim izborima krajem studenoga imenovao profesora na Elektrotehničkom fakultetu u Banjaluci Branka Blanuša.

Privremeni šef s SDS-a Јovica Radulović je najavio da će uskoro razgovarati sa svim oporbenim strankama kako bi osigurao njihovu potporu Blanuši kao zajedničkom kandidatu. Glasnogovornik SNDS-a Radovan Kovačević rekao je da je Blanuša "fin čovjek", ali da je jasno da su SDS i oporba zapravo tražili kandidata koji "nema problem izgubiti izbore".

Prema neslužbenim informacijama, SNDS bi kao kandidata mogao predložiti ministra unutarnjih poslova RS-a Sinišu Karana. Političke stranke se za izbore mogu prijaviti do ponedjeljka, a kandidate istaknuti do 14. listopada. Prijevremeni izbori za predsjednika RS-a trebali bi se održati 23. studenog, nakon što je Dodik razriješen dužnosti pošto je osuđen na godinu dana zatvora i šest zabrane političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka visokog međunarodnog predstavnika Christiana Schmidta. 

Banja Luka: SDS kandidirao Branka Blanušu za predsjednika RS
Ključne riječi
SDS Milorad Dodik Republika Srpska

