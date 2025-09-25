Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 191
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
BOJKOT GLASOVANJA

Dodikov manevar mogao bi susjede koštati 100 milijuna eura. Imaju rok do kraja mjeseca

U Banjaluci obilježen Dan srpskog jedinstva uz trobojku dugu 120 metara
Dejan Rakita/PIXSELL
VL
Autor
Zoran Krešić
25.09.2025.
u 21:35

Bez potpore najmanje jednog srpskog ministra ne može se usvojiti nijedna odluka državne vlade. Isto vrijedi i za hrvatske te bošnjačke ministre.

 Ministri iz SNSD-a Milorada Dodika ponovno su bojkotirali glasovanje u Vijeću ministara BiH čime nije usvojen popis reformi pa toj zemlji prijeti da ostane bez još 100 milijuna eura iz EU-a ako taj uvjet ne ispuni do kraja ovoga mjeseca. Jedina točna izvanredne sjednice bilo je usvajanje popisa reformi, ključan uvjet da bi BiH mogla koristiti sredstva iz fonda Europske unije za zapadni Balkan, tzv. Plan rasta.  Glasovanje su blokirali ministri iz SNSD-a, a osam hrvatskih i bošnjačkih ministara, uključujući predsjedavjuću vijeća Borjanu Krišto podržali su taj dokument čije prihvaćanje traži Europska komisija.

Bez potpore najmanje jednog srpskog ministra ne može se usvojiti nijedna odluka državne vlade. Isto vrijedi i za hrvatske te bošnjačke ministre. Europska povjerenica za proširenje Marta Kos upozorila je ovoga tjedna da će milijarda eura namijenjena Bosni i Hercegovini iz Plan rasta biti smanjena za 100 milijuna eura ako država ne usvoji reformski plan do kraja rujna.Dodala je da će taj novac biti preusmjeren zemljama koje napreduju u provedbi reformi.
Ključne riječi
blokada reforme Milorad Dodik

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još