Umjetna inteligencija zasad više zapošljava nego što otpušta

Umjetna inteligencija sve brže ulazi u poslovanje europskih tvrtki, ali pitanje koje se pritom najčešće postavlja jest hoće li ona dugoročno pomoći zaposlenima ili ih zamijeniti. Dok izvješća iz Amerike upućuju na tisuće otpuštanja u tvrtkama poput Amazona i Targeta, postoje i tvrdnje da bi nova tehnologija mogla otvoriti i nova radna mjesta. Analiza Europske središnje banke pokušala je otkriti što se događa u Europi te odgovoriti kako uporaba umjetne inteligencije utječe na zapošljavanje u europskim poduzećima. Autori analize Laura Lebastard i David Sondermann koristili su podatke iz ankete Europske središnje banke o pristupu financiranju poduzeća (SAFE), provedene tijekom 2025. godine na uzorku od oko pet tisuća tvrtki. Cilj je bio usporediti obrasce zapošljavanja u poduzećima koja koriste umjetnu inteligenciju s onima koja je ne koriste te vidjeti mijenjaju li tvrtke zbog te tehnologije svoje odluke o zapošljavanju ili otpuštanju radnika.