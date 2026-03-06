VIDEO/FOTO Na pomolu velika ofenziva, Iranci u pripravnosti; Trump: 'Nemam vremenska ograničenja. Želim to obaviti'

Izrael pokreće nove napade na Teheran i Bejrut

Trump kaže da je moguća kopnena invazija 'gubitak vremena'

Izrael upozorava na intenziviranje ofenzive u Iranu

Hegseth kaže da će se američki napadi na Iran "dramatično povećati"

Tijek događaja: 7:31 - Nekoliko dronova i raketa presretnuto je i uništeno iznad zračnog prostora Saudijske Arabije, izvijestilo je saudijsko ministarstvo obrane. Prema nizu objava ministarstva na X, dron je presretnut iznad sjeveroistoka Rijada. Tri drona uništena su iznad istočnog dijela Rijada, dok su krstareća raketa i dron presretnuti istočno od gubernije Al-Kharj. Tri balističke rakete su također lansirane prema zračnoj bazi Princ Sultan, ali sve su "presretnute i uništene", dodalo je ministarstvo.

FOTO Ljudi si padali u zagrljaje, plakali od olakšanja: Hrvati se vratili s Bliskog istoka, pogledajte trenutke sreće

7:15 - Izraelska vojska izjavila je da su njihovi noćni napadi bili usmjereni na ono što su nazvali "režimskom infrastrukturom" u Teheranu. Navodi se da je također napadala "infrastrukturu Hezbollaha" u uporištima oružane skupine u Bejrutu. Načelnik glavnog stožera Izraelskih obrambenih snaga, Eyal Zamir, rekao je da je početna "faza iznenadnog udara" uključivala uspostavljanje "zračne nadmoći" i napad na položaje balističkih raketa. Rekao je da će u sljedećoj fazi biti "dodatnih iznenađenja" kako bi se "daljnje demontirao režim". Izraelski ratni zrakoplovi su preko noći izveli svoj četrnaesti val napada na Iran od subote, a u Teheranu i drugim gradovima zabilježena su teška bombardiranja. U četvrtak su se u Izraelu više puta oglasile sirene za upozorenje na iranske projektile. U Libanonu je tijekom noći bilo još eksplozija u južnom Bejrutu, nakon što je izraelska vojska upozorila ljude da napuste čitave četvrti, što je izazvalo paniku.

7:12 - Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije zabrinut zbog rasta cijena plina u SAD-u kao posljedice rata u Iranu. "Ako rastu, rastu", rekao je. "Ne brinem se zbog toga", rekao je u intervjuu za Reuters . "Vrlo će brzo pasti kad ovo završi, a ako porastu, porast će, ali ovo je puno važnije od malog porasta cijena benzina", rekao je Trump. Rat s Iranom doveo je do porasta cijena benzina za 20 centi po galonu, odnosno 7% u samo nekoliko dana. Trump je za Reuters rekao da ne želi iskoristiti nacionalne strateške naftne rezerve, najveće svjetske zalihe nafte za hitne slučajeve koje se čuvaju u mreži podzemnih slanih špilja u Louisiani i Teksasu. Također je rekao da je siguran da će Hormuški tjesnac, kanal odmah uz južnu obalu Irana kroz koji prolazi svaki peti barel nafte na planetu, ostati otvoren jer se iranska mornarica nalazi na "dnu mora".

Iranski dron pogodio Azerbajdžan, šire se uznemirujuće snimke. Pod raketnim napadom i Katar Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

7:09 - Izrael je pokrenuo "široki" novi val napada na ciljeve u Iranu, priopćila je IDF - a u Bejrutu u Libanonu izdane su naredbe za evakuaciju.

7:05 - Donald Trump je u intervjuu objavljenom u četvrtak rekao da "nema vremenskih ograničenja" koliko dugo bi rat s Iranom mogao trajati. "Nemam vremenska ograničenja ni za što", rekao je Trump za Time u telefonskom razgovoru. "Želim to obaviti", poručio je. Trump je prethodno javno rekao da očekuje da će rat trajati četiri do pet tjedana, ali promatrači napominju da bi se ti rokovi mogli promijeniti ako se suoči s rastućim političkim pritiskom u zemlji ili odluči da su njegovi ciljevi postignuti.

7:00 - Iran je "spreman" na mogućnost kopnene invazije, koja bi bila "katastrofa" za neprijatelje Islamske Republike, upozorio je u četvrtak iranski ministar vanjskih poslova. "Spremni smo na svaku mogućnost, čak i iskrcavanje", rekao je Abas Aragči za NBC News. "Očekujemo ih. Sigurni smo da im se možemo suprotstaviti i da bi to za njih bila katastrofa", dodao je, dok su novinska izvješća, koja je Bijela kuća demantirala, sugerirala moguću američku vojnu podršku kurdskim milicijama u svrgavanju iranske vlade.

Iran ne traži "primirje" ili "pregovore" sa Sjedinjenim Državama, rekao je. "Već smo dva puta pregovarali s njima i svaki put su nas napali usred pregovora", izjavio je ministar, misleći na prethodni rat u lipnju 2025., koji je trajao 12 dana. "Ne tražimo prekid vatre. Ne vidimo razloga za pregovore sa Sjedinjenim Državama“, dodao je tijekom intervjua.

Aragči je ustvrdio da Iran "nema namjeru" zatvoriti Hormuški tjesnac, ali nije isključio takvu opciju ako Izrael i Sjedinjene Države nastave svoj rat. "Trenutno nemamo namjeru zatvoriti tjesnac", rekao je. "Nismo ga zatvorili. Brodovi i tankeri ne pokušavaju ga prijeći jer se boje napada s jedne ili druge strane."