Međunarodna agencija potvrdila kreditni rejting, Plenković: 'Hrvatska je pouzdana za ulaganja'

U svom najnovijem izvješću, jedna od vodećih svjetskih agencija za dodjelu kreditnog rejtinga Fitch, potvrdila je kreditni rejting Hrvatske A-, uz stabilne izglede. Ova ocjena Fitcha, kako se navodi u izvješću, odražava okvir politike Vlade utemeljen na korištenju prednosti članstva Hrvatske u Europskoj uniji, na snažnom gospodarskom rastu i na fiskalnoj disciplini. Usto, članstvo u europodručju dodatno povećava financijsku stabilnost i povjerenje investitora.

"U uvjetima niza geopolitičkih izazova, i ovo izvješće potvrđuje da međunarodne agencije za dodjelu kreditnog rejtinga smatraju Hrvatsku politički i gospodarski stabilnom državom, koja je pouzdana za ulaganja. Snažan gospodarski rast, odgovorno upravljanje javnim financijama i efikasno korištenje europskih sredstava ostat će okvir politike Vlade s ciljem da Hrvatska nastavi hvatati razvojni korak s drugim članicama EU-a. Pritom naš temeljni prioritet ostaje daljnje podizanje kvalitete života građana i konkurentnosti gospodarstva'', istaknuo je ovom prigodom predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.

Izvješće Fitcha konstatira da je uz realan rast BDP-a od 3,2% na razini 2025., hrvatsko gospodarstvo nastavilo rasti iznad prosjeka eurozone i EU-a, što pokazuje snažnu ekonomsku dinamiku. U pogledu upravljanja javnim financijama, Vlada je posvećena održavanju deficita ispod 3 % BDP-a, dok je udio javnog duga u BDP-u pao na 56 % BDP-a, što je oko 30-ak postotnih bodova manje nego 2020. i približno prosjeku zemalja s rejtingom kategorije A. Zahvaljujući provedbi reformi i investicija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Hrvatska je dosad primila 6,4 milijarde eura (64% ukupne alokacije) i na dobrom je putu da do kraja 2026. apsorbira sva dostupna sredstva u okviru Mehanizma za oporavak EU-a, priopćili su iz Vlade.