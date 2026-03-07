Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 89
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
EVO KOJU OCIJENU SMO DOBILI

Međunarodna agencija potvrdila kreditni rejting, Plenković: 'Hrvatska je pouzdana za ulaganja'

Zagreb: Andrej Plenković održao konferenciju za medije nakon sastanka parlamentarne većine
Marko Seper/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
07.03.2026.
u 14:20

Izvješće Fitcha konstatira da je uz realan rast BDP-a od 3,2% na razini 2025., hrvatsko gospodarstvo nastavilo rasti iznad prosjeka eurozone i EU-a, što pokazuje snažnu ekonomsku dinamiku

U svom najnovijem izvješću, jedna od vodećih svjetskih agencija za dodjelu kreditnog rejtinga Fitch, potvrdila je kreditni rejting Hrvatske A-, uz stabilne izglede. Ova ocjena Fitcha, kako se navodi u izvješću, odražava okvir politike Vlade utemeljen na korištenju prednosti članstva Hrvatske u Europskoj uniji, na snažnom gospodarskom rastu i na fiskalnoj disciplini. Usto, članstvo u europodručju dodatno povećava financijsku stabilnost i povjerenje investitora.

"U uvjetima niza geopolitičkih izazova, i ovo izvješće potvrđuje da međunarodne agencije za dodjelu kreditnog rejtinga smatraju Hrvatsku politički i gospodarski stabilnom državom, koja je pouzdana za ulaganja. Snažan gospodarski rast, odgovorno upravljanje javnim financijama i efikasno korištenje europskih sredstava ostat će okvir politike Vlade s ciljem da Hrvatska nastavi hvatati razvojni korak s drugim članicama EU-a. Pritom naš temeljni prioritet ostaje daljnje podizanje kvalitete života građana i konkurentnosti gospodarstva'', istaknuo je ovom prigodom predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.

Izvješće Fitcha konstatira da je uz realan rast BDP-a od 3,2% na razini 2025., hrvatsko gospodarstvo nastavilo rasti iznad prosjeka eurozone i EU-a, što pokazuje snažnu ekonomsku dinamiku. U pogledu upravljanja javnim financijama, Vlada je posvećena održavanju deficita ispod 3 % BDP-a, dok je udio javnog duga u BDP-u pao na 56 % BDP-a, što je oko 30-ak postotnih bodova manje nego 2020. i približno prosjeku zemalja s rejtingom kategorije A. Zahvaljujući provedbi reformi i investicija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Hrvatska je dosad primila 6,4 milijarde eura (64% ukupne alokacije) i na dobrom je putu da do kraja 2026. apsorbira sva dostupna sredstva u okviru Mehanizma za oporavak EU-a, priopćili su iz Vlade.
Ključne riječi
Andrej Plenković Vlada

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

23
PROFIL “HARRISTORY_” NA INSTAGRAMU

VIDEO Musliman snima 'bivše džamije' po Europi, u Đakovu klanjao ispred crkve i izazvao kontroverze

U videu Haris govori kako je riječ o povijesnoj građevini u središnjoj Europi koja, kako kaže, stoji okrenuta prema Meki. – Moje ime je Haris i dobrodošli u projekt Lost Muslim History in Europe. Ovo je jedna od zaboravljenih osmanskih građevina u Europi – govori u videu, objašnjavajući da se radi o objektu starom nekoliko stoljeća koji je nakon završetka osmanske vlasti pretvoren u crkvu.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!