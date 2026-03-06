Naši Portali
REPATRIJACIJSKI LET

FOTO Izvukli ih s Bliskog istoka: Hrvati iz Dubaija sletjeli u Zagreb!

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
1/49
Autor
Dora Taslak
06.03.2026.
u 01:40

Vlada te Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputili su zrakoplov Croatia Airlinesa radi repatrijacije najranjivijih skupina hrvatskih državljana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Nakon što je nešto prije 20 sati po lokalnom vremenu poletjela iz Dubaija, skupina hrvatskih državljana sletjela je u 1:04 sata u Zagreb. Dolazak se prvotno očekivao oko 23:40, no zrakoplov Croatia Airlinesa poletio je gotovo sat i pol kasnije od planiranog. Podsjetimo, Vlada Republike Hrvatske te Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske uputili su zrakoplov Croatia Airlinesa, preko Herakliona u Grčkoj, radi repatrijacije najranjivijih skupina hrvatskih državljana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Hrvatski državljani iz Ujedinjenih Arapskih Emiratima sletjeli su u zračnu luku u Zagrebu
1/44

"S obzirom na to da je zbog ratnih operacija došlo do zatvaranja zračnog prostora u više država na Bliskom istoku te znatnih poremećaja u međunarodnom zračnom prometu, dio hrvatskih državljana našao se blokiran na području UAE-a, Katara, Kuvajta i Izraela", objavio je u četvrtak premijer Andrej Plenković te dodao kako je u zrakoplovu Croatia Airlinesa, koji ima kapacitet 149 mjesta, i 11 beba. 

"U potpunosti su evakuirani svi hrvatski državljani, koji su to htjeli, iz Irana, Izraela, Jordana i Omana", dodao je pa istaknuo kako je Vlada spremna organizirati još tri repatrijacijska leta prema UAE-u, ovisno o razvoju situacije na terenu. Kako je ranije navelo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, uz let Croatia Airlinesa za najranjivije skupine, planirana su još dva charter leta lokalnih zrakoplovnih prijevoznika na relaciji Dubai - Zagreb. Njihov je ukupni kapacitet približno 300 mjesta, a u Hrvatsku bi trebali stići tijekom jutra. Uz to, u suradnji s austrijskim vlastima osigurano je i 30 mjesta za hrvatske državljane na letu iz Rijada za Beč.

"Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u stalnom su kontaktu s domaćim, lokalnim i međunarodnim zrakoplovnim prijevoznicima te kontinuirano rade na osiguranju dodatnih mogućnosti repatrijacije hrvatskih državljana, u skladu sa sigurnosnim uvjetima i raspoloživim kapacitetima zračnog prometa", poručio je MVEP. U četvrtak popodne, podsjetimo, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavilo je snimku zrakoplova koji je stigao po hrvatske državljane u Dubai. 

 
Ključne riječi
MVEP repatrijacija zrakoplov Croatia Airlines Dubai

