Europska unija, nažalost, i nakon Trumpova napada na Iran izgleda nemoćno, a Šuica i njezin portfelj samo to ponajbolje dočaravaju

Bauk geopolitičke nemoći širi se Europom. Unatoč unaprijed pripremljenim natuknicama za govore kojima se, potpuno s pravom, nastoji pobuditi optimizam. Unatoč govorima satkanim od LTT-blokova ("lines to take" – formulacije koje treba zauzeti, braniti i obraniti u sudaru sa stvarnošću). Unatoč podsjećanju na to da je bilo i ranije sličnih kriza koje su Europska unija, NATO i europske demokracije uspjele prebroditi i nastaviti dalje prema svijetloj budućnosti, što je u velikoj mjeri čak i točno, ali ne mora automatizmom ostati točno. Unatoč svemu tome, bauk nemoći kruži Europom, posebno nakon što je eskalirao novi američko-izraelski rat protiv Irana. Ali, možda nigdje taj osjećaj nemoći nije tako plastično vidljiv kao kad se zagledamo u portfelj hrvatske predstavnice među europskim povjerenicima, Dubravke Šuice.
Kako je njemački kancelar europsku solidarnost i jedinstvo podredio prodaji njemačkih automobila
Friedrich Merz ne samo da je izdao članicu EU Španjolsku nego je i uništio sliku Njemačke kao 'savjesti Europe'
Pogledajte semafor! Hrvatska narančasta, Vučićeva diplomacija crvena od srama
Semafor-diplomacija, kojom upravlja Marko Đurić,čija je jedina kvalifikacija dugogodišnje oduševljenje „Vučićevim uspjesima“, dolazi u trenutku kada treba prikriti sve neugodniju aferu s kokainom u srbijanskom veleposlanstvu u Lisabonu, o kojoj vlasti u Beogradu šute. Njegova kvalifikacija za mjesto formalnog šefa srbijanske diplomacije usporediva je s tim da bi autoru ovog teksta netko ponudio funkciju ravnatelja Zavoda za nuklearnu fiziku.
Hrvatska panično skuplja oružje sa svih strana kao da će sutra u rat. Spas nije u oružju
Ako je ispalo slučajno da je hrvatski ministar obrane bio na ispraćaju izraelskih vojnika, na njihovu putu u novi rat, podudarnost nije dobra za hrvatske interese i ugled u svijetu
Ako se fanatici ne slažu o vrijednosti rase ili volji vođe, spor mogu riješiti samo ratom
Da moralna policija u Iranu samo njuška po djevojačkim koferima, ni po muke, ali 2022. uhitili su 22-godišnju kurdsku djevojku Zhinu Amini jer nisu bili zadovoljni kako je maramom pokrila glavu
Nema povratka na staro. Svijet će shvatiti onu 'kako siješ, tako ćeš i žeti'
Sve je ovo samo popratni ratni spektakl u usporedbi s iranskom blokadom Hormuškog tjesnaca, koja je prava noćna mora za svjetske burze
Tko je pionir električnih i robotskih vozila u nas? Vjekoslav Majetić
Vjekoslav Majetić je DOK-ING osnovao još 1991. godine, a desetljećima poslije nije bilo moguće izbjeći njegov lik i djelo ako ste se makar i tangencijalno bavili tehnologijom i industrijom u Hrvatskoj
Kad rat postane 'dosadna utakmica' ili tek još jedna vijest
Ratovi se šire od Europe do Azije i Afrike, ali pažnja javnosti traje kratko – svaka nova kriza potiskuje prethodnu, a empatija ustupa mjesto zamoru
'Dok ide – ide': Usluge ostaju glavni pokretač inflacije
Skupoća ima mnogo lica. Potiču je špekulacije, strukturne slabosti i političke odluke, ali najveći teret na kraju snose oni koji žive od plaće ili mirovine
Zvjezdane staze u hormuškoj crvotočini: Tko je tko, od Trumpa do Milanovića
Trump dobro zna da njegova publika ne želi istinu — ona je previše komplicirana. Uvijek je uvjerljivija laž koja stane u jedan internetski mem.
Žene kao ravnopravna ili drugotna bića za čiju čednost treba moliti?
Nasilje nad ženama i femicidi pokazuju da formalna zaštita još nije dovoljno učinkovita u praksi: smrt 15 žena koje su prošle godine usmrtili njihovi partneri potvrđuje kontinuiran obrazac rodno uvjetovanog nasilja koji institucije nisu spriječile