Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 112
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Tomislav Krasnec
Autor
Tomislav Krasnec

Europska unija, nažalost, i nakon Trumpova napada na Iran izgleda nemoćno, a Šuica i njezin portfelj samo to ponajbolje dočaravaju

07.03.2026. u 15:37

Kako se osjeća naša Dubravka. Primate plaću od 25-30 tisuća eura mjesečno, pod vama brigada činovnika...

Bauk geopolitičke nemoći širi se Europom. Unatoč unaprijed pripremljenim natuknicama za govore kojima se, potpuno s pravom, nastoji pobuditi optimizam. Unatoč govorima satkanim od LTT-blokova ("lines to take" – formulacije koje treba zauzeti, braniti i obraniti u sudaru sa stvarnošću). Unatoč podsjećanju na to da je bilo i ranije sličnih kriza koje su Europska unija, NATO i europske demokracije uspjele prebroditi i nastaviti dalje prema svijetloj budućnosti, što je u velikoj mjeri čak i točno, ali ne mora automatizmom ostati točno. Unatoč svemu tome, bauk nemoći kruži Europom, posebno nakon što je eskalirao novi američko-izraelski rat protiv Irana. Ali, možda nigdje taj osjećaj nemoći nije tako plastično vidljiv kao kad se zagledamo u portfelj hrvatske predstavnice među europskim povjerenicima, Dubravke Šuice.

Ključne riječi
napad na Iran sukob rat SAD EU Europa Dubravka Šuica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Aleksandar Vučić prisustvovao je rezultatima analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za 2025. godinu
16
HRVOJE ZOVKO

Pogledajte semafor! Hrvatska narančasta, Vučićeva diplomacija crvena od srama

Semafor-diplomacija, kojom upravlja Marko Đurić,čija je jedina kvalifikacija dugogodišnje oduševljenje „Vučićevim uspjesima“, dolazi u trenutku kada treba prikriti sve neugodniju aferu s kokainom u srbijanskom veleposlanstvu u Lisabonu, o kojoj vlasti u Beogradu šute. Njegova kvalifikacija za mjesto formalnog šefa srbijanske diplomacije usporediva je s tim da bi autoru ovog teksta netko ponudio funkciju ravnatelja Zavoda za nuklearnu fiziku.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!