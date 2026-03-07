Europska unija, nažalost, i nakon Trumpova napada na Iran izgleda nemoćno, a Šuica i njezin portfelj samo to ponajbolje dočaravaju

Bauk geopolitičke nemoći širi se Europom. Unatoč unaprijed pripremljenim natuknicama za govore kojima se, potpuno s pravom, nastoji pobuditi optimizam. Unatoč govorima satkanim od LTT-blokova ("lines to take" – formulacije koje treba zauzeti, braniti i obraniti u sudaru sa stvarnošću). Unatoč podsjećanju na to da je bilo i ranije sličnih kriza koje su Europska unija, NATO i europske demokracije uspjele prebroditi i nastaviti dalje prema svijetloj budućnosti, što je u velikoj mjeri čak i točno, ali ne mora automatizmom ostati točno. Unatoč svemu tome, bauk nemoći kruži Europom, posebno nakon što je eskalirao novi američko-izraelski rat protiv Irana. Ali, možda nigdje taj osjećaj nemoći nije tako plastično vidljiv kao kad se zagledamo u portfelj hrvatske predstavnice među europskim povjerenicima, Dubravke Šuice.