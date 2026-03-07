Naši Portali
Denis Romac
Autor
Denis Romac

Kako je njemački kancelar europsku solidarnost i jedinstvo podredio prodaji njemačkih automobila

07.03.2026. u 15:32

Friedrich Merz ne samo da je izdao članicu EU Španjolsku nego je i uništio sliku Njemačke kao 'savjesti Europe'

Odmah na početku treba podsjetiti da njemački kancelar Friedrich Merz nije prvi europski dužnosnik koji se pred američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i njegovim neutemeljenim i neopravdanim napadima odbio solidarizirati s napadnutom europskom članicom, radije odabravši servilnost i ulizivanje američkom predsjedniku. Na sličan je način u ožujku prošle godine, kada je već bio izabran za glavnog tajnika NATO saveza, postupio i Mark Rutte, koji je prije toga godinama bio nizozemski premijer. Na sastanku s Rutteom u Ovalnom uredu Bijele kuće Trump je otvoreno i pred novinarima objavio svoju namjeru da "preuzme" Grenland, najveći otok na svijetu i samoupravni teritorij koji pripada drugoj članici NATO saveza, Danskoj. Na izravno novinarsko pitanje o mogućnostima aneksije, Trump je potvrdio da će se to dogoditi, najavivši slanje "dodatnih" američkih vojnika na Grenland, gdje već postoji jedna američka vojna baza.

Ključne riječi
Španjolska Grenland Pete Hegseth Donald Trump Friedrich Merz

