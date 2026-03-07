Kako je njemački kancelar europsku solidarnost i jedinstvo podredio prodaji njemačkih automobila

Odmah na početku treba podsjetiti da njemački kancelar Friedrich Merz nije prvi europski dužnosnik koji se pred američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i njegovim neutemeljenim i neopravdanim napadima odbio solidarizirati s napadnutom europskom članicom, radije odabravši servilnost i ulizivanje američkom predsjedniku. Na sličan je način u ožujku prošle godine, kada je već bio izabran za glavnog tajnika NATO saveza, postupio i Mark Rutte, koji je prije toga godinama bio nizozemski premijer. Na sastanku s Rutteom u Ovalnom uredu Bijele kuće Trump je otvoreno i pred novinarima objavio svoju namjeru da "preuzme" Grenland, najveći otok na svijetu i samoupravni teritorij koji pripada drugoj članici NATO saveza, Danskoj. Na izravno novinarsko pitanje o mogućnostima aneksije, Trump je potvrdio da će se to dogoditi, najavivši slanje "dodatnih" američkih vojnika na Grenland, gdje već postoji jedna američka vojna baza.