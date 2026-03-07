Naši Portali
BORBA MALOG MARKA

Teška sudbina sedmogodišnjeg Marka: Zbog opasne infekcije ostao bez nogu i šake, obitelj moli pomoć za proteze

Foto: Radio NU
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
07.03.2026.
u 15:17

Svaka donacija predstavlja korak bliže Markovu oporavku i prilici da ponovno živi djetinjstvo kakvo zaslužuje svako dijete.

Sedmogodišnji Marko suočava se s najtežim izazovom u svom životu. Nakon što mu je dijagnosticirana meningokokna sepsa, teška infekcija ostavila je ozbiljne i trajne posljedice koje su nepovratno promijenile njegovo djetinjstvo, piše imotski Radio NU.

Nakon početnog liječenja u Splitu, dječak je 27. studenoga 2025. godine premješten u Dječju bolnicu u Zagrebu. Zbog iznimno teških komplikacija liječnici su, kako bi mu spasili život, morali donijeti izuzetno tešku odluku – amputirati mu obje noge. Teške posljedice bolesti zahvatile su i njegove ruke: na jednoj su amputirani prsti, dok je na drugoj uklonjena cijela šaka.

Pred Markom je sada dugotrajan i zahtjevan proces oporavka. Kako bi u budućnosti mogao živjeti što samostalnije, bit će mu potrebne proteze za ruke i noge, kao i dugotrajna medicinska rehabilitacija. Njegova obitelj otvorila je poseban račun na Markovo ime kako bi svi koji žele pomoći mogli donirati sredstva za njegovo daljnje liječenje i rehabilitaciju.

Svaka donacija predstavlja korak bliže Markovu oporavku i prilici da ponovno živi djetinjstvo kakvo zaslužuje svako dijete. 

Podaci za uplatu:

Primatelj: Marko Cvitanović

Banka: OTP banka

IBAN: HR8124070003239826143

Opis plaćanja:

“Poklon Marku za ortopedska pomagala”

ili “Poklon za Markovo liječenje” ili

“Poklon za Markovu rehabilitaciju”

Donaciju je moguće izvršiti i skeniranjem QR koda.

Foto: Radio NU

