Testiranje naftovoda mora biti uvod u normalizaciju odnosa

U petak poslijepodne MOL je izvijestio kako će nakon dogovora između MOL Grupe i Janafa, dugoročna serija testova kapaciteta na naftovodu Adria započeti 11. ožujka. “Serija testova kapaciteta trajat će 10 mjeseci u tri do četiri faze, tijekom kojih će stručnjaci ispitati kakvu stabilnu, održivu i dugoročnu kontinuiranu transportnu učinkovitost infrastruktura može postići u različitim vremenskim uvjetima, u različitim godišnjim dobima i s različitim vrstama sirove nafte. U početnim fazama serije testiranja koja sada započinje, naftovod neće raditi punim kapacitetom tijekom cijelog mjeseca, jer iako rafinerija Slovnafta u Bratislavi radi sa 100 % kapaciteta, Rafinerija Dunav trenutačno radi s ograničenim proizvodnim kapacitetom. Dnevni vršni kapacitet od 40.000 tona bit će potreban na kontinuiranoj osnovi tek kasnije, nakon što bude obnovljena jedinica AV3.”, priopćio je MOL.

I sve se činilo napokon barem malo normalizirano dok kasno sinoć nije stiglo Janafovo priopćenje u kojem se kaže da “predloženo višefazno ispitivanje ne može dati stvaran prikaz uvjeta transporta jer takav pristup ne odražava način na koji sustav funkcionira u stvarnim operativnim uvjetima.”. Dakle, opet smo na početku… Vrijeme je da se “stane na loptu”, testiraju stvarni kapaciteti i posao krene uobičajenim tempom. Janafova nedavna objava o cijenama transporta u svakom slučaju je nepotrebna, jer postoje prijedlog zvuči kao preporuka da u trgovini ne kupujemo kilogram mesa, nego petnaest centimetara. Ideja koja ne može proći.

Poanta ove priče je jednostavna: naručitelj traži najbolju cijenu i najbolju uslugu. U MOL-u tvrde da ih ne zanima ideologija — kao dioničko društvo žele kupiti najbolju uslugu po najboljoj cijeni. Zato bi Janafov zadatak trebao biti podizanje kvalitete usluge i nuđenje međunarodno prihvaćene jedinice: nafta se mjeri u tonama i barelima, plin u kubičnim metrima, meso u kilogramima. Janafov konkurentnih cijena svojim kupcima. I vrijedilo bi slušati povratne informacije kupaca. Jer ako nastave ovako, to neće biti nikakav poticaj za buduće poslove s MOL-om. Bilo bi van pameti za MOL da umjesto Družbe koriste ovu rutu.

Upadljivo je bilo i to da je Janaf, u jednom od svojih priopćenja optužio MOL da ga zanima samo zarada na ruskoj nafti. MOL-ove strateške odluke su njihova stvar, za to je zadužen njihov menadžment. To je kao da se prodavač na tržnici bavi time je li kupac bogat ili siromašan i odakle mu novac. Zar nije svejedno? Samo neka kupi robu…

Brojke pokazuju da Janaf nije poslovao loše. Prema najnovijim javno dostupnim financijskim podacima, Janafova EBITDA marža (EBITDA/prihodi od prodaje) iznosi 61% u 2025. godini. U uobičajenom poslovanju, EBITDA marža između 10% i 20% smatra se osobito dobrom. Zapravo, Janaf je jedna od kompanija s najvišom EBITDA maržom među naftovodnim operaterima na globalnoj razini. Rat će jednom završiti, a moguće je da će i Naftna industrija Srbije uskoro postati dio MOL grupe. Važno je graditi dugoročne partnerske odnose. U interesu je Hrvatske i hrvatskog gospodarstva da pomirenje na relaciji Janaf-MOL počne već sada.