OPTUŽEN ZA POKUŠAJ UBOJSTVA

Pucao u zaštitara kako bi mu se osvetio jer ga je izbacio iz kluba u kojem je pijan radio nered

Zagreb: Na Trešnjevci propucan automobil
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
07.03.2026.
u 11:10

Uhićen je nakon tri dana te je jedno vrijeme proveo i u istražnom zatvoru.

Kristijan Perić (37) optužen je za pokušaj ubojstva, a optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Zagreb. Riječ je o događaju koji se zbio 10. svibnja 2025. u 2.50 pred jednim noćnim klubom u Sesvetama iz kojeg je Perić prethodno izbačen jer je pijan radio probleme.

U međuvremenu mu je netko donio pištolj, a on je zatim potražio zaštitara koji ga je izbacio. Kada je ugledao 49-godišnjaka koji je stajao ispred kluba krenuo je prema njemu s pištoljem u ruci, a i zaštitar je izvadio svoj pištolj iz kojeg je ispalio hitac u zrak. Perić se tereti da je zapucao u 49-godišnjaka i to više puta. Pogodio ga je u koljeno i teško ozlijedio, nakon čega je pobjegao. Uhićen je nakon tri dana te je jedno vrijeme proveo i u istražnom zatvoru. 

Komentara 1

Pogledaj Sve
BR
bruškin
11:32 07.03.2026.

Kauboji u gradu.

