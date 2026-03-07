FOTO Sablasno mjesto u Hrvatskoj o kojem bruje i stranci: Kruže priče o čudnim zvukovima, sjenama...

Napušteni hotel Velebitska kraljica na odmorištu Marune uz autocestu A1 jedan je od najpoznatijih "duhova" hrvatskih autocesta. Zgrada, koja je trebala postati atraktivno mjesto odmora, restorana, trgovine i parkinga za putnike prema Dalmaciji, stoji prazna, devastirana i okružena urbanim legendama o duhovima. Austrijski Heute u članku iz siječnja 2026. ponovno aktualiziranom u kontekstu novih natječaja, opisuje kompleks kao sablasno mjesto koje traži novog zakupca. Portal ističe da se oko objekta šire "jezive glasine" i urbane legende o duhovima koji navodno lutaju praznim hodnicima i ruševinama, što privlači urbane istraživače i ljubitelje horora.

Hotel je izgradio poduzetnik Mladen Nekić ( poznat i kao kralj pršuta) 2008. godine, s planom da postane luksuzni kompleks na atraktivnoj lokaciji. Restoran i trgovina navodno su kratko radili, ali hotelski dio na tri etaže nikada nije otvoren za goste. Nakon poslovnog sloma Nekićeve tvrtke uslijedili su stečaj, dugovi i dugi sudski spor s državom i Hrvatskim autocestama, vlasnikom zemljišta. HAC je u posljednjih godina pet puta raspisivao natječaj za koncesiju. Na peti natječaj u rujnu 2025. javile su se dvije tvrtke: Nekićeva Velebitska kraljica d.o.o. i Float Energy (Flota Energy) u vlasništvu trgovca rabljenim automobilima Ivana Pehara. Float Energy pobijedila je s ponudom od 5.306 eura mjesečno (bez PDV-a), uz obvezu dovršetka prve faze u roku od dvije godine i instalaciju brzih punionica za električna vozila. Međutim, Float Energy je odustala od koncesije, pa je HAC u prosincu 2025. raspisao šesti natječaj. Na njemu se u veljači 2026. javila samo jedna tvrtka – Degusto iz Grebaštice – s ponudom sličnom prethodnoj, no proces i dalje otežava sudski spor s Nekićem.

Zgrada je u međuvremenu potpuno devastirana, razbijeni prozori, urušeni zidovi, grafiti, smeće i građevinski otpad. Noću, s osvjetljenjem autoceste i tunela u pozadini, izgleda sablasno što je potaknulo urbane legende o "duhovima" i "sablasnim događajima". Putnici na TikToku i forumima dijele priče o čudnim zvukovima, sjenama i osjećaju da ih netko promatra, iako nema potvrđenih dokaza.